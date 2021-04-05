Пирожное Адажио. Невероятно ароматное и вкусное лакомство для всей семьи

Сегодня будем готовить пирожное Адажио , очень вкусные и оригинальные пирожные, которые таят во рту.
Пирожное Адажио: ингредиенты
Для теста нам понадобится:
- Один стакан муки
- Три яйца
- Один белок (при необходимости два белка)
- 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) воды
- Две столовой ложки сахара
- ¼ чайной ложки соли
- 100 г. (сто грамм) сливочного масла
Для белой глазури необходимо:
- ½ стакана сахарной пудры
- Четыре (возможно пять ) столовой ложки молока
- Один столовой ложки меда (желательно, чтобы мед был жидким).
Способ приготовления
- В кастрюлю наливаем воду, соль, сахар и масло.
- Ставим на огонь и ждем пока закипит. Потом надо уменьшить огонь до минимума. Добавляем всю муку сразу и начинаем быстро перемешивать․ Варим тесто на огне 1–2 минуты.
- После этого снимаем с огня и ждем, пока тесто немножко остынет.
- По одному добавляем яйца в тесто. После каждого яйца хорошенько перемешиваем. В конце уже добавляем белок. Если тесто получилось густым, добавляем второй белок тоже.
- Нужно готовое тесто переместить в кулинарный мешок.
- Из пергаментной бумаги нарезаем маленькие квадратики (Примерно 8см на 8см) и на них смазываем растительное масло.
- Из теста на бумагу делаем кольца и перемешиваем в горячее масло (Держим за край квадрата, когда уже тесто отпускается в масло, снимаем бумагу).
- Жарим наши пирожные до золотистой корочки. Готовые кольца ставим на салфетку.
- Глазурь готовится очень просто. Смешиваем все ингредиенты, ставим на медленный огонь и варим до полного растворения сахарной пудры.
Пирожное Адажио готово! Приятного аппетита!
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