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Пирожное Адажио. Невероятно ароматное и вкусное лакомство для всей семьи

Сегодня будем готовить пирожное Адажио , очень вкусные и оригинальные пирожные, которые таят во рту.

Пирожное Адажио

Пирожное Адажио: ингредиенты

Для теста нам понадобится:

  1. Один стакан муки
  2. Три яйца
  3. Один белок (при необходимости два белка)
  4. 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) воды
  5. Две столовой ложки сахара
  6. ¼ чайной ложки соли
  7. 100 г. (сто грамм) сливочного масла

Для белой глазури необходимо:

  1. ½  стакана сахарной пудры
  2. Четыре (возможно пять ) столовой ложки молока
  3. Один столовой ложки меда (желательно, чтобы мед был жидким).

Способ приготовления

  • В кастрюлю наливаем воду, соль, сахар и масло.
  • Ставим на огонь и ждем пока закипит. Потом надо уменьшить огонь до минимума. Добавляем всю муку сразу и начинаем быстро перемешивать․ Варим тесто на огне 1–2 минуты.
  • После этого снимаем с огня и ждем, пока тесто немножко остынет.
  • По одному добавляем яйца в тесто. После каждого яйца хорошенько перемешиваем. В конце уже добавляем белок. Если тесто получилось густым, добавляем второй белок тоже.
  • Нужно готовое тесто переместить в кулинарный мешок.
  • Из пергаментной бумаги нарезаем маленькие квадратики (Примерно 8см на 8см) и на них смазываем растительное масло.
  • Из теста на бумагу делаем кольца и перемешиваем в горячее масло (Держим за край квадрата, когда уже тесто отпускается в масло, снимаем бумагу).
  • Жарим наши пирожные до золотистой корочки. Готовые кольца ставим на салфетку.
  • Глазурь готовится очень просто. Смешиваем все ингредиенты, ставим на медленный огонь и варим до полного растворения сахарной пудры.

Пирожное Адажио готово! Приятного аппетита!

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