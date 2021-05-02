Клубничное варенье с целыми ягодами. В этом лакомстве сохранены все витамины

Клубничное варенье с целыми ягодами получается густым и ароматным. Таким вареньем можно смело угощать друзей и родных с чашечкой ароматного чая.
Клубничное варенье с целыми ягодами: ингредиенты
- Сахар — 1 кг. (один килограмм)
- Клубника — 1 кг. (один килограмм)
Способ приготовления:
- Чтобы клубника хорошо проварилась, лучше использовать мелкие ягоды.
- Ягоды обязательно промойте, переберите и просушите. Когда промоете ягоды, можете выложить их на полотенце примерно на 20-30 минут, периодически переворачивая, чтобы вода впиталась в полотенце.
- Затем отправьте четверть от подготовленной клубники в кастрюлю и засыпьте небольшой порцией сахара. Затем сделайте ещё один слой и также засыпьте сахаром.
- Ягоды оставьте в сахаре на 7-9 часов. Можете начать делать варенье с вечера и оставить на всю ночь.
- Утром будет видно, что ягоды дали много сока. При помощи шумовки достаньте ягоды, отделите их от сока.
- Ягоды отложите, а сироп поставьте на плиту и варите около 20-30 минут после закипания, Сироп нужно постоянно перемешивать, чтобы он не пригорел. Сироп должен стать густым и уменьшиться примерно на одну треть.
- Сироп снимите и засыпьте в него ягоды. Снова оставьте на 8-10 часов в горячем сиропе.
- Снова достаньте ягоды из сиропа и варите сироп 20-30 минут после закипания периодически помешивая.
- Ещё раз высыпьте клубнику в сироп и оставьте на ночь. Утром повторите процесс снова, но после того, как сироп проварится 20 минут, добавьте к нему ягоды и проварите вместе 5-7 минут. Теперь можете закладывать варенье в банки и закрыть крышками.
- Переверните банки крышками, накройте чем-нибудь тёплым, переверните крышками вниз до полного остывания.
Клубничное варенье с целыми ягодами порадует Вас зимними вечерами.
Готовьте на здоровье!
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