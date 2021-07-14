Даже сифон не нужно снимать! Один из лучших способов: как через слив быстро избавиться от засора?

В данной статье, я покажу отличный способ избавиться от засора легким способом через сливное отверстие.

Как только вода стала медленно уходить, не запускайте эту ситуацию и не торопитесь раскручивать сифон.

Для прочистки нам понадобится небольшой отрезок от 20 до 30 см. гибкого многожильного (многопроволочного) провода сечением от 2,5 до 4 кв.мм. (не больше).

Затем, нам нужно снять изоляцию с одного конца на глубину 1 см.

После чего, загнуть все проволочки в виде грибка, равномерно распределив их по окружности:

Самоделка готова! Теперь, достаточно ввести провод в сливное отверстие и сделать несколько возвратно-поступательных движений. А еще лучше несколько раз прокрутить жилу в одну и в другую стороны…

…и так несколько раз…

Волосы, а с ними и жир, из сифона выходят очень быстро. Даже если они не достаются через слив, то такая конструкция способна снять всю грязь со стенок. Тогда эти нечистоты уйдут в канализацию.

Обычно хватает 3-х подходов и вода начинает быстро уходить!