Жарю (не пеку) целую гору хрустящих кабачков и при этом не стою у плиты (за 15 минут). А плита остаётся чистой

Я придумала для себя отличный способ именно нажарить (!) целую кучу кабачков, и при этом нет ни горелого запаха, ни брызг масла в разные стороны, ни грязной плиты… Ничего этого нет!!! А кабачки выходят жареные, с хрустящей корочкой, пока «с пылу, с жару». А ещё нет нужды стоять у плиты и караулить каждый кружок кабачка, пока он приготовится.

Итак начнём.

Молоденькие кабачки я режу кружочками толщиной около 0,5 см.

Выкладываю их в чашу, слегка посыпаю солью и перемешиваю. Оставляем кабачки на 15-20 минут, чтобы они пустили сок. Удалять лишнюю жидкость из кабачков в данном случае обязательно.

Выделившийся сок из кабачков выливаем.

Я заранее включила духовку на 240° (только нижний тэн) и поставила на дно духовки огромную сковороду (по размеру духовки), чтобы она нагревалась. Здесь можно использовать противень или большую форму для запекания.

Берем небольшой полиэтиленовый пакет, насыпаем в него немного муки и выкладываем в пакет кабачки.

Теперь слегка встряхиваем пакет, чтобы все кабачки запанировались мукой.

Теперь вынимаем из духовки разогретую сковороду, наливаем в неё масло так, чтобы дно только-только покрылось маслом, и выкладываем кабачки плотно друг к другу.

Ставим сковороду или противень на дно духовки, закрываем духовой шкаф и занимаемся своими делами около 7 — 8 минут.

Вы увидите, что кабачки в духовке именно жарятся.

Затем переворачиваем кабачки на другую сторону и таким же образом жарим ещё 5-6 минут. Если в духовке есть конвекция, её можно включить — будет ещё быстрее.

Жареные кабачки я обычно прокладываю чесноком и посыпаю зеленью. Чеснок и зелень подготавливаю, пока кабачки жарятся в духовке.

Вот такие красивые, румяные, зажареные кабачки с хрустящей корочкой у нас получились.

Выкладываем их слоями на тарелку, посыпая зеленью и чесноком.