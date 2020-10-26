Окуните тесто в масло и вы будете удивлены результатом. Многие просили этот рецепт

Мягкие лепешки в сливочном масле — это очень просто и быстро, вкусно и вы можете готовить себе такое блюдо на завтрак, обед, полдник или в качестве перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 300 мл;
- мука, 450 г;
- масло растительное, 30 мл;
- дрожжи, соль по 1 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Смешиваем теплое молоко с солью, сахаром, дрожжами и растительным маслом.
Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу сначала венчиком, а потом месим руками.
Накрываем тесто пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.
Обминаем тесто и делим его на 12 кусочков, делаем колобки.
Каждый колобок превращаем руками в небольшую лепешку, каждую обмакиваем в растопленное сливочное масло и выкладываем в форму для запекания внахлест.
Накрываем форму и оставляем на 20 минут.
Посыпаем кунжутом или другими семенами.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 30 минут.
Такие вкусные булочки можно кушать просто так или с шоколадной пастой, любым вареньем и джемом.
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