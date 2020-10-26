Окуните тесто в масло и вы будете удивлены результатом. Многие просили этот рецепт

Мягкие лепешки в сливочном масле — это очень просто и быстро, вкусно и вы можете готовить себе такое блюдо на завтрак, обед, полдник или в качестве перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 300 мл;

мука, 450 г;

масло растительное, 30 мл;

дрожжи, соль по 1 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Смешиваем теплое молоко с солью, сахаром, дрожжами и растительным маслом.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу сначала венчиком, а потом месим руками.

Накрываем тесто пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Обминаем тесто и делим его на 12 кусочков, делаем колобки.

Каждый колобок превращаем руками в небольшую лепешку, каждую обмакиваем в растопленное сливочное масло и выкладываем в форму для запекания внахлест.

Накрываем форму и оставляем на 20 минут.

Посыпаем кунжутом или другими семенами.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 30 минут.