Скатерть-Самобранка

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Окуните тесто в масло и вы будете удивлены результатом. Многие просили этот рецепт

Мягкие лепешки в сливочном масле  — это очень просто и быстро, вкусно и вы можете готовить себе такое блюдо на завтрак, обед, полдник или в качестве перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 300 мл;
  • мука, 450 г;
  • масло растительное, 30 мл;
  • дрожжи, соль по 1 ч.л;
  • сахар, 1 ст.л;
  • масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Смешиваем теплое молоко с солью, сахаром, дрожжами и растительным маслом.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем массу сначала венчиком, а потом месим руками.

Накрываем тесто пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Обминаем тесто и делим его на 12 кусочков, делаем колобки.

Каждый колобок превращаем руками в небольшую лепешку, каждую обмакиваем в растопленное сливочное масло и выкладываем в форму для запекания внахлест.

Окуните тесто в масло и вы будете удивлены результатом. Многие просили этот рецепт

Накрываем форму и оставляем на 20 минут.

Посыпаем кунжутом или другими семенами.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 30 минут.

Окуните тесто в масло и вы будете удивлены результатом. Многие просили этот рецепт

Такие вкусные булочки можно кушать просто так или с шоколадной пастой, любым вареньем и джемом.

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