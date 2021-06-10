Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Для такого пирога потребуется обычный батон, фарш и сковорода. Получается очень вкусный пирог, на который нет нужды тратить много времени и сил.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

белый хлеб или батон;

фарш, 350 г;

лук, 1 шт;

яйца, 4 шт;

молоко, 250 мл;

сыр моцарелла;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Хлеб или батон режем ломтиками, но не сильно тонкими.

Сковороду смазываем кусочком сливочного масла.

Каждый кусочек батона смачиваем в молоке и выкладываем ровным слоем на сковороду.

Лук режем мелким кубиком.

Фарш заправляем луком, солью и перцем, прочими специями по вкусу.

На каждый кусочек батона выкладываем фарш.

Яйца перемешиваем с солью и взбиваем венчиком до однородности, вливаем молоко и перемешиваем.

Заливаем молочно-яичным соусом сковороду.

Отправляем в духовку и выпекаем 40 минут при 180 градусах.

Посыпаем тертым сыром и допекаем еще 10 минут.

Такой вкусный и ароматный пирог всего за 1 час, можно приготовить к приходу гостей. В фарш я иногда добавляю шампиньоны.