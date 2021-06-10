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Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Для такого пирога потребуется обычный батон, фарш и сковорода. Получается очень вкусный пирог, на который нет нужды тратить много времени и сил.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • белый хлеб или батон;
  • фарш, 350 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • молоко, 250 мл;
  • сыр моцарелла;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Хлеб или батон режем ломтиками, но не сильно тонкими.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Сковороду смазываем кусочком сливочного масла.

Каждый кусочек батона смачиваем в молоке и выкладываем ровным слоем на сковороду.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Лук режем мелким кубиком.

Фарш заправляем луком, солью и перцем, прочими специями по вкусу.

На каждый кусочек батона выкладываем фарш.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Яйца перемешиваем с солью и взбиваем венчиком до однородности, вливаем молоко и перемешиваем.

Заливаем молочно-яичным соусом сковороду.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Отправляем в духовку и выпекаем 40 минут при 180 градусах.

Посыпаем тертым сыром и допекаем еще 10 минут.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Такой вкусный и ароматный пирог всего за 1 час, можно приготовить к приходу гостей. В фарш я иногда добавляю шампиньоны.

Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

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