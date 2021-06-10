Никто не верит, что я готовлю без теста. Быстрый и вкусный рецепт мясного пирога

Для такого пирога потребуется обычный батон, фарш и сковорода. Получается очень вкусный пирог, на который нет нужды тратить много времени и сил.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- белый хлеб или батон;
- фарш, 350 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- молоко, 250 мл;
- сыр моцарелла;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Хлеб или батон режем ломтиками, но не сильно тонкими.
Сковороду смазываем кусочком сливочного масла.
Каждый кусочек батона смачиваем в молоке и выкладываем ровным слоем на сковороду.
Лук режем мелким кубиком.
Фарш заправляем луком, солью и перцем, прочими специями по вкусу.
На каждый кусочек батона выкладываем фарш.
Яйца перемешиваем с солью и взбиваем венчиком до однородности, вливаем молоко и перемешиваем.
Заливаем молочно-яичным соусом сковороду.
Отправляем в духовку и выпекаем 40 минут при 180 градусах.
Посыпаем тертым сыром и допекаем еще 10 минут.
Такой вкусный и ароматный пирог всего за 1 час, можно приготовить к приходу гостей. В фарш я иногда добавляю шампиньоны.
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