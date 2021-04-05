Лимонное варенье. Ароматное и полезное варенье — это что-то

Лимонное варенье — невероятно вкусное и полезное! Мои родные поедают это чудо — варенье просто ложками!
Лимонное варенье: ингредиенты
- 1 (один) кг — лимонов
- полтора кг — сахара
- 400 (четыреста) мл — воды
Рецепт приготовления:
- Промойте тщательно лимоны, очистите от кожуры и опустите на 20 минут в кипяток. Затем еще раз помойте лимоны в холодной воде и нарежьте небольшими кусочками, удаляя все косточки
- Для сиропа сахар смешайте с водой. Отправьте на огонь и как только он закипит, опустите в него кусочки лимона. Дайте варенью закипеть и сразу снимите его с огня. Остудите полностью и снова доведите до кипения и еще раз остудите. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте.
- Друзья, раз уж мы готовим цитрусовое варенье, подскажу вам быстрый способ приготовления и апельсинового варенья. Не менее вкуснее, лимонного.
- Берем два апельсина, два с половиной стакана сахара, двести мл воды. Апельсины промойте, и очистите от косточек и кожуры. Кожуру от одного апельсина оставьте, обсушите и нарежьте соломкой, или измельчите в блендере.
- Оставшуюся мякоть нарежьте мелкими кубиками, и отправьте в кастрюльку вместе с чистой водой. Туда же забросьте и цедру, и сахар, и, по желанию, другие специи вроде корицы или гвоздики.
- Доведите до кипения, и снимите с огня. После того, как остынет, еще раз перекипятите. Разлейте по стерилизованным банкам. Или же кушайте сразу!
На здоровье!
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