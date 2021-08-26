Скатерть-Самобранка

5 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...
  • Елена Шувалова
    Добрый день. 1-3 ст.л. чеснока на банку? банки какого объема?Эссенция в банки или в маринад?До весны ничего н...

Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Мягкие и сочные котлеты из баклажан с манной крупой, ничем не отличаются от мясных аналогов. Всегда готовлю своим гостям и всем очень нравится. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

баклажаны, 2 шт; 

вода, 100 мл; 

соль, перец, специи, зелень; 

лук, 1 шт; 

помидоры, 2 шт; 

манная крупа, 4 ст.л; 

яйцо, 1 шт; 

чеснок. 

Процесс приготовления 

Баклажаны режем кубиком и тушим на сковороде, потом вливаем воду и накрываем крышкой. Готовим до готовности. 

Лук мелко режем. 

Томаты очищаем от кожуры и мелко режем. 

Чеснок и зелень измельчаем. 

Смешиваем все овощи. 

Добавляем яйцо, перемешиваем. 

Всыпаем манную крупу и перемешиваем. 

Накрываем емкость и оставляем на 30 минут, чтобы манная крупа хорошо набухла. 

Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле. 

Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Подаю такие котлетки с салатами из свежих овощей, разными гарнирами, соусами. В блюдо можно еще добавить обжаренные грибы. 

Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх