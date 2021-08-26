Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Мягкие и сочные котлеты из баклажан с манной крупой, ничем не отличаются от мясных аналогов. Всегда готовлю своим гостям и всем очень нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 2 шт;
вода, 100 мл;
соль, перец, специи, зелень;
лук, 1 шт;
помидоры, 2 шт;
манная крупа, 4 ст.л;
яйцо, 1 шт;
чеснок.
Процесс приготовления
Баклажаны режем кубиком и тушим на сковороде, потом вливаем воду и накрываем крышкой. Готовим до готовности.
Лук мелко режем.
Томаты очищаем от кожуры и мелко режем.
Чеснок и зелень измельчаем.
Смешиваем все овощи.
Добавляем яйцо, перемешиваем.
Всыпаем манную крупу и перемешиваем.
Накрываем емкость и оставляем на 30 минут, чтобы манная крупа хорошо набухла.
Формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле.
Подаю такие котлетки с салатами из свежих овощей, разными гарнирами, соусами. В блюдо можно еще добавить обжаренные грибы.
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