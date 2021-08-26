Добавляю манку в баклажаны и готовлю вкусные котлеты. Как мясные: удачный рецепт для гостей

Мягкие и сочные котлеты из баклажан с манной крупой, ничем не отличаются от мясных аналогов. Всегда готовлю своим гостям и всем очень нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2 шт;

вода, 100 мл;

соль, перец, специи, зелень;

лук, 1 шт;

помидоры, 2 шт;

манная крупа, 4 ст.л;

яйцо, 1 шт;

чеснок.

Процесс приготовления

Баклажаны режем кубиком и тушим на сковороде, потом вливаем воду и накрываем крышкой. Готовим до готовности.

Лук мелко режем.

Томаты очищаем от кожуры и мелко режем.

Чеснок и зелень измельчаем.

Смешиваем все овощи.

Добавляем яйцо, перемешиваем.

Всыпаем манную крупу и перемешиваем.

Накрываем емкость и оставляем на 30 минут, чтобы манная крупа хорошо набухла.

Формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле.

Подаю такие котлетки с салатами из свежих овощей, разными гарнирами, соусами. В блюдо можно еще добавить обжаренные грибы.