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Помидоры по-рижски. Вкусный маринад, понравится всей семье

Помидоры по-рижски получаются очень вкусными и украсят ваш стол в холодные зимние вечера.

Помидоры по-рижски: ингредиенты

Помидоры по-рижски

  1. Помидоры – 1.5 кг. (полтора килограмма)
  2. Вода – 1 л. (один литр)
  3. Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
  4. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Лук – 500 г. (пятьсот грамм)
  7. Чеснок – 2.5 г. (две с половиной головки)
  8. Уксус 9% — 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  9. Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
  10. Соль – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)

Рецепт приготовления:

  • Можете взять разноцветные помидоры для красоты.
  • Плодоножки уберите и нарежьте толстыми кружочками.
  • Сладкий перец тоже берите разноцветный и нарежьте соломкой.
  • Полукольцами  нарежьте лук, мелко рубите чеснок.
  • Разноцветными слоями сложите в банку помидоры, сладкий перец и лук.
  • В воде для маринада смешайте сахар, соль, уксус и перец горошком.
  • После закипания, маринад варите минуту и залейте в банки.
  • Накройте крышками и поставьте на полотенце в кастрюлю.
  • По плечики банок налейте тёплую воду и доведите до кипения.
  • После закипания воды стерилизуйте 15 минут.
  • Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Храните в кладовке или подвале.

Помидоры по-рижски — ароматные и немного сладковатые.

Помидоры по-рижски. Вкусный маринад, понравится всей семье 2

Приятного аппетита!

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