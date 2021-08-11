Помидоры по-рижски. Вкусный маринад, понравится всей семье

Помидоры по-рижски получаются очень вкусными и украсят ваш стол в холодные зимние вечера.
Помидоры по-рижски: ингредиенты
- Помидоры – 1.5 кг. (полтора килограмма)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Лук – 500 г. (пятьсот грамм)
- Чеснок – 2.5 г. (две с половиной головки)
- Уксус 9% — 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
- Соль – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
Рецепт приготовления:
- Можете взять разноцветные помидоры для красоты.
- Плодоножки уберите и нарежьте толстыми кружочками.
- Сладкий перец тоже берите разноцветный и нарежьте соломкой.
- Полукольцами нарежьте лук, мелко рубите чеснок.
- Разноцветными слоями сложите в банку помидоры, сладкий перец и лук.
- В воде для маринада смешайте сахар, соль, уксус и перец горошком.
- После закипания, маринад варите минуту и залейте в банки.
- Накройте крышками и поставьте на полотенце в кастрюлю.
- По плечики банок налейте тёплую воду и доведите до кипения.
- После закипания воды стерилизуйте 15 минут.
- Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Храните в кладовке или подвале.
Помидоры по-рижски — ароматные и немного сладковатые.
Приятного аппетита!
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