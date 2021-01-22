Свекровь научила меня делать «правильные» вареники: теперь получаются намного вкуснее, чем раньше

Вареники с капустой – это классическое блюдо, которое во многих местах готовят к самым разным праздникам. Вот и в нашей семье есть традиция готовить вареники на разные праздники. И с недавних пор, я готовлю так, как научила свекровь.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 100 мл;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- мука, 500 г;
- капуста, 600 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и обжариваем на растительном масле до полуготовности.
Добавляем тертую морковь и тушим, потом добавляем шинкованную капусту, тушим до готовности.
Солим и перчим овощи, добавляем зелень и оставляем остужать.
Для теста в горячей воде разводим соль и выливаем в просеянную муку.
Начинаем перемешивать и вливаем растительное масло.
Вымешиваем мягкое, упругое и не липкое тесто.
Совет: такое тесто отлично подходит и для пельменей. Вообще заварное тесто отлично держит любую начинку.
Формируем вареники любым, удобным для вас способом. Я раскатываю колбаску, режу на кусочки и каждый раскатываю в круг. Выкладываю начинку и защипываю края.
Отвариваем вареники в подсоленной воде.
При подаче вы можете полить растопленным сливочным маслом, сметаной или посыпать обжаренным луком с укропом и другими соусами и заправками.
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