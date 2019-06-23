Скатерть-Самобранка

5 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...
  • ира
    в перечне скорее всего забыли написать, но в приготовлении лук указан в пп.1,5Драники, которые ...

Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных


Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных

Ингредиенты:

300 г фарша
200 г грибов
50 г сыра
1 головка репчатого лука
2 зубчика чеснока
0,5 стакана круглозерного риса
0,5 стакана воды
1 стакан томатного сока
2 ст.ложки муки или крахмала
3 ст.ложки сметаны
соль, черный молотый перец по вкусу
0,5 ч.ложки укропа
1 ч.ложка (без верха) сахара

Приготовление:

Рис нужно отварить и остудить.

Измельчить грибы, лук и чеснок, вымесить фарш, добавить грибную смесь, рис, тертый сыр, укроп, посолить и поперчить.

Мокрыми руками сделать тефтели и положить их в форму.

Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных

Смешать томатный сок, воду, сахар и сметану, все перемешать.

Отдельно смешать полстакана воды и муку или крахмал. Смешать обе жидкости и залить тефтельки.

Накрыть форму фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на час.

Приятного аппетита!!!

Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
2
Обсудить

Картина дня

наверх