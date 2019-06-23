Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных

Ингредиенты:

300 г фарша

200 г грибов

50 г сыра

1 головка репчатого лука

2 зубчика чеснока

0,5 стакана круглозерного риса

0,5 стакана воды

1 стакан томатного сока

2 ст.ложки муки или крахмала

3 ст.ложки сметаны

соль, черный молотый перец по вкусу

0,5 ч.ложки укропа

1 ч.ложка (без верха) сахара

Приготовление:

Рис нужно отварить и остудить.

Измельчить грибы, лук и чеснок, вымесить фарш, добавить грибную смесь, рис, тертый сыр, укроп, посолить и поперчить.

Мокрыми руками сделать тефтели и положить их в форму.

Смешать томатный сок, воду, сахар и сметану, все перемешать.

Отдельно смешать полстакана воды и муку или крахмал. Смешать обе жидкости и залить тефтельки.

Накрыть форму фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на час.

Приятного аппетита!!!