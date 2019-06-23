Детки точно будут в восторге. Такие тефтели станут любимым ужином ваших родных

Ингредиенты:
300 г фарша
200 г грибов
50 г сыра
1 головка репчатого лука
2 зубчика чеснока
0,5 стакана круглозерного риса
0,5 стакана воды
1 стакан томатного сока
2 ст.ложки муки или крахмала
3 ст.ложки сметаны
соль, черный молотый перец по вкусу
0,5 ч.ложки укропа
1 ч.ложка (без верха) сахара
Приготовление:
Рис нужно отварить и остудить.
Измельчить грибы, лук и чеснок, вымесить фарш, добавить грибную смесь, рис, тертый сыр, укроп, посолить и поперчить.
Мокрыми руками сделать тефтели и положить их в форму.
Смешать томатный сок, воду, сахар и сметану, все перемешать.
Отдельно смешать полстакана воды и муку или крахмал. Смешать обе жидкости и залить тефтельки.
Накрыть форму фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на час.
Приятного аппетита!!!
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