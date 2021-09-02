Сколько ни приготовь будет мало. Показываю, какой деликатес готовлю из обычной грудинки

Из грудинки можно сделать огромное количество разных закусок. Предлагаю попробовать мой рецепт копченого сала с мясом, которое получается очень нежным, нежным и ароматным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудинка свиная, 2 куска;
- соль, перец, специи;
- чеснок, 2 головки;
- лавровый лист, 4 шт;
- перец душистый и горошком измельченные.
Процесс приготовления
Куски грудинки промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.
Чеснок выдавливаем и смешиваем с большим количеством соли, перца, специй.
Обмазываем этим соусом куски мяса и перекладываем лавровым листом.
Укладываем куски в глубокую емкость и сверху ставим гнет.
Ставим мясо в холодильник на 4 суток.
Через это время грудинку можно нарезать и подавать к столу, закуска получается просто роскошной.
Но если хотите сделать грудинку еще вкуснее, готовим дальше.
Совет: для дальнейшем готовки можно промариновать только 2 дня.
Сало промываем под водой.
Щепу для копчения смешиваем с парой ложек сахара, сверху ставим решетку и выкладываем сало.
Томим в коптильне грудинку 2 часа и получаем ароматное, мягкое и нежное блюдо, которое нарезаем ломтиками и подаем к столу.
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