Сколько ни приготовь будет мало. Показываю, какой деликатес готовлю из обычной грудинки

Из грудинки можно сделать огромное количество разных закусок. Предлагаю попробовать мой рецепт копченого сала с мясом, которое получается очень нежным, нежным и ароматным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка свиная, 2 куска;

соль, перец, специи;

чеснок, 2 головки;

лавровый лист, 4 шт;

перец душистый и горошком измельченные.

Процесс приготовления

Куски грудинки промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

Чеснок выдавливаем и смешиваем с большим количеством соли, перца, специй.

Обмазываем этим соусом куски мяса и перекладываем лавровым листом.

Укладываем куски в глубокую емкость и сверху ставим гнет.

Ставим мясо в холодильник на 4 суток.

Через это время грудинку можно нарезать и подавать к столу, закуска получается просто роскошной.

Но если хотите сделать грудинку еще вкуснее, готовим дальше.

Совет: для дальнейшем готовки можно промариновать только 2 дня.

Сало промываем под водой.

Щепу для копчения смешиваем с парой ложек сахара, сверху ставим решетку и выкладываем сало.

Томим в коптильне грудинку 2 часа и получаем ароматное, мягкое и нежное блюдо, которое нарезаем ломтиками и подаем к столу.