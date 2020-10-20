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Домашний Сникерс: мягкий, вкусный с орешками

Домашний сникерс – это настоящий хит! Десерт мягкий, вкусный, невероятный!

Домашний сникерс: ингредиенты

Домашний Сникерс

Первый слой

  1. 50 (пятьдесят) гр – ириса
  2. 200 (двести) гр – горького шоколада
  3. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла

Второй слой

  1. 25 ст – сгущенного молока
  2. 4 (четыре) ст. ложки – сливочного масла
  3. 1 (один) ст – сахара
  4. 50 (пятьдесят) г р- арахисового масла
  5. Полтора ст – арахиса
  6. 1 (один) ст – сахара
  7. 1 (одна) ч. ложка – ванилина

Третий слой

  1. 25 ст – сливок
  2. 400 (четыреста) гр – ириса

Четвертый слой

  1. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  2. 200 9двести) гр – молочного шоколада

Зефирный крем во 2 слой

  1. 3 (три) шт – яичного белка
  2. 1 (одна) ч. ложка – желатина
  3. 25 ч. ложки – соли
  4. 25 ст – воды

Домашний сникерс: рецепт

Домашний Сникерс

  • Ирис, масло и шоколад смешайте. Растопите и залейте в форму
  • Варенье варите с сахаром
  • Взбейте белки. Смешайте со смесью из варенья и желатина
  • Сливочное масло растопите. Добавьте в него сахар и сгущенку
  • После чего арахисовое масло, ванилин. Зефирный крем
  • Вылейте зефирный крем с орехами на 1 слой и отправьте в холодильник
  • Добавьте 3 слой и тоже в холодильник
  • Затем 4 слой

Домашний сникерс готов!

Домашний Сникерс

Вот такой торт десерт получается. По вкусу конечно напомнит вам сникерс шоколад. Так как ингредиенты, напоминающие вкус этого всеми любимого шоколада.

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