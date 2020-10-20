Домашний Сникерс: мягкий, вкусный с орешками

Домашний сникерс – это настоящий хит! Десерт мягкий, вкусный, невероятный!

Домашний сникерс: ингредиенты

Первый слой

50 (пятьдесят) гр – ириса 200 (двести) гр – горького шоколада 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла

Второй слой

25 ст – сгущенного молока 4 (четыре) ст. ложки – сливочного масла 1 (один) ст – сахара 50 (пятьдесят) г р- арахисового масла Полтора ст – арахиса 1 (один) ст – сахара 1 (одна) ч. ложка – ванилина

Третий слой

25 ст – сливок 400 (четыреста) гр – ириса

Четвертый слой

50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 200 9двести) гр – молочного шоколада

Зефирный крем во 2 слой

3 (три) шт – яичного белка 1 (одна) ч. ложка – желатина 25 ч. ложки – соли 25 ст – воды

Домашний сникерс: рецепт

Ирис, масло и шоколад смешайте. Растопите и залейте в форму

Варенье варите с сахаром

Взбейте белки. Смешайте со смесью из варенья и желатина

Сливочное масло растопите. Добавьте в него сахар и сгущенку

После чего арахисовое масло, ванилин. Зефирный крем

Вылейте зефирный крем с орехами на 1 слой и отправьте в холодильник

Добавьте 3 слой и тоже в холодильник

Затем 4 слой

Домашний сникерс готов!

Вот такой торт десерт получается. По вкусу конечно напомнит вам сникерс шоколад. Так как ингредиенты, напоминающие вкус этого всеми любимого шоколада.