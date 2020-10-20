Домашний Сникерс: мягкий, вкусный с орешками

Домашний сникерс – это настоящий хит! Десерт мягкий, вкусный, невероятный!
Домашний сникерс: ингредиенты
Первый слой
- 50 (пятьдесят) гр – ириса
- 200 (двести) гр – горького шоколада
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
Второй слой
- 25 ст – сгущенного молока
- 4 (четыре) ст. ложки – сливочного масла
- 1 (один) ст – сахара
- 50 (пятьдесят) г р- арахисового масла
- Полтора ст – арахиса
- 1 (один) ст – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – ванилина
Третий слой
- 25 ст – сливок
- 400 (четыреста) гр – ириса
Четвертый слой
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 200 9двести) гр – молочного шоколада
Зефирный крем во 2 слой
- 3 (три) шт – яичного белка
- 1 (одна) ч. ложка – желатина
- 25 ч. ложки – соли
- 25 ст – воды
Домашний сникерс: рецепт
- Ирис, масло и шоколад смешайте. Растопите и залейте в форму
- Варенье варите с сахаром
- Взбейте белки. Смешайте со смесью из варенья и желатина
- Сливочное масло растопите. Добавьте в него сахар и сгущенку
- После чего арахисовое масло, ванилин. Зефирный крем
- Вылейте зефирный крем с орехами на 1 слой и отправьте в холодильник
- Добавьте 3 слой и тоже в холодильник
- Затем 4 слой
Домашний сникерс готов!
Вот такой торт десерт получается. По вкусу конечно напомнит вам сникерс шоколад. Так как ингредиенты, напоминающие вкус этого всеми любимого шоколада.
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