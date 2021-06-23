Чебуреки с сыром. Хрустящее тесто и сочная, вкусная начинка

Чебуреки с сыром получаются хрустящими, ароматными и безумно вкусными. Такой завтрак придётся по душе вашим деткам.
Чебуреки с сыром: ингредиенты
- Мука — 2 ст. (два стакана)
- Стакан кипятка
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка0
- Сыр — по вкусу любой
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Зелень укропа
- Масло или жир для жарки
Как приготовить:
- Кипяток вылейте в глубокую мисочку, добавьте соль, ст. л растительного масла, муку и перемешайте ложкой.
- Переложите тесто в пакет, дайте ему отдохнуть в холодильнике не меньше часа.
- Теперь займитесь начинкой: натрите на крупной тёрке сыр, зелень мелко порежьте и перемешайте.
- Раскатайте тесто колбаской, нарежьте его одинаковыми порционными кусками, каждый кусочек обмакните в муке, должно получиться примерно 15-16 кусков.
- Затем каждый кусочек раскатайте в тонкий овальный пласт, выложите начинку на одну сторону, накройте второй и хорошо придавите.
- Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде, опустите туда чебуреки и жарьте с двух сторон до образования золотистой корочки.
Чебуреки с сыром с пылу и жару готовы.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии