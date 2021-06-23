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Чебуреки с сыром. Хрустящее тесто и сочная, вкусная начинка

Чебуреки с сыром получаются хрустящими, ароматными и безумно вкусными. Такой завтрак придётся по душе вашим деткам.

Чебуреки с сыром: ингредиенты

Чебуреки с сыром

  1. Мука — 2 ст. (два стакана)
  2. Стакан кипятка
  3. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка0
  4. Сыр — по вкусу любой
  5. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Зелень укропа
  7. Масло или жир для жарки

Как приготовить:

  • Кипяток вылейте в глубокую мисочку, добавьте соль, ст. л растительного масла, муку и перемешайте ложкой.
  • Переложите тесто в пакет, дайте ему отдохнуть в холодильнике не меньше часа.
  • Теперь займитесь начинкой: натрите на крупной тёрке сыр, зелень мелко порежьте и перемешайте.
  • Раскатайте тесто колбаской, нарежьте его одинаковыми порционными кусками, каждый кусочек обмакните в муке, должно получиться примерно 15-16 кусков.
  • Затем каждый кусочек раскатайте в тонкий овальный пласт, выложите начинку на одну сторону, накройте второй и хорошо придавите.
  • Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде, опустите туда чебуреки и жарьте с двух сторон до образования золотистой корочки.

Чебуреки с сыром с пылу и жару готовы.

Чебуреки с сыром. Хрустящее тесто и сочная, вкусная начинка 2

Приятного аппетита!

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