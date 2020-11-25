Закуски канапе: вкусно по-домашнему, необычно, как в ресторане

Закуски канапе по моему рецепту получаются словно в ресторане. Закуска фантастическая! Ваши домочадцы и гости останутся довольными!
Закуски канапе: ингредиенты
- 150 гр – творожного сыра
- 3 шт – яиц
- 1 ч. ложка – красной икры
- 1 ст. ложка – майонеза
- 30 гр – мягкого сыра
- Пол шт лука
- 200 гр – куриной печени
- 1 ст. ложка – пропаренного риса
- 3 шт – перепелиных яиц
- 50 гр – сливочного масла
- Соль, черный молотый перец, паприка, зелень по вкусу
- 2 ст. ложки – растительного масла
Закуски канапе: рецепт
- Готовим блинчик. Разбейте яйцо и приперчите по вкусу. Перемешайте хорошенько
- Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и вылейте яичную смесь. Обжарьте с двух сторон
- Теперь нарежьте лук полукольцами
- В сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук
- В посуду выложите промытую печень. Посолите. Приперчите
- И выложите печень в сковороду к луку
- Обжаривайте перемешивая в течение двадцати минут. Затем дайте остыть
- Второй вид закуски. Выложите в посуду творожный сыр. Добавьте к нему красную икру
- Укроп мелко нарежьте и положите в творожную массу
- Перемешайте
- Приготовленную начинку выложите на блинчик и распределите равномерно
- Сверните блин в плотный рулет и на час в холодильник
- Затем, нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на красивую тарелку
- Лук и печень измельчите при помощи блендера, добавив к ним сливочное масло и вареный рис и измельчите до однородной массы
- Выложите паштет на блин и распределите равномерно. Сделайте сетку майонезную сверху
- Выложите поверх паштета перепелиные яйца (вареные и нарезанные пополам), зеленый лук и сверните в рулет. Нарежьте его порционными кусочками и выложите на тарелку
- Третий вид закуски. Сыр натрите на мелкой терке
- Паприку нарежьте мелким кубиком
- И выложите паприку к тертому сыру. Добавьте майонез и тщательно перемешайте ингредиенты. Выложите творожный сыр на блин и распределите равномерно, затем выложите нашу смесь и сверните блин в рулет
- Также нарежьте его на кусочки. Насадите на шпажки и на тарелку
Закуски канапе готовы: Видео
Получается очень празднично! Выглядит аппетитно! На здоровье.