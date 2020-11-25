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Закуски канапе: вкусно по-домашнему, необычно, как в ресторане

Закуски канапе по моему рецепту получаются словно в ресторане. Закуска фантастическая! Ваши домочадцы и гости останутся довольными!

Закуски канапе: ингредиенты

Закуски канапе

  1. 150 гр – творожного сыра
  2. 3 шт – яиц
  3. 1 ч. ложка – красной икры
  4. 1 ст. ложка – майонеза
  5. 30 гр – мягкого сыра
  6. Пол шт лука
  7. 200 гр – куриной печени
  8. 1 ст. ложка – пропаренного риса
  9. 3 шт – перепелиных яиц
  10. 50 гр – сливочного масла
  11. Соль, черный молотый перец, паприка, зелень по вкусу
  12. 2 ст. ложки – растительного масла

Закуски канапе: рецепт

Закуски канапе

  • Готовим блинчик. Разбейте яйцо и приперчите по вкусу. Перемешайте хорошенько
  • Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и вылейте яичную смесь. Обжарьте с двух сторон
  • Теперь нарежьте лук полукольцами
  • В сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук
  • В посуду выложите промытую печень. Посолите. Приперчите
  • И выложите печень в сковороду к луку
  • Обжаривайте перемешивая в течение двадцати минут. Затем дайте остыть
  • Второй вид закуски. Выложите в посуду творожный сыр. Добавьте к нему красную икру
  • Укроп мелко нарежьте и положите в творожную массу
  • Перемешайте
  • Приготовленную начинку выложите на блинчик и распределите равномерно
  • Сверните блин в плотный рулет и на час в холодильник
  • Затем, нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на красивую тарелку
  • Лук и печень измельчите при помощи блендера, добавив к ним сливочное масло и вареный рис и измельчите до однородной массы
  • Выложите паштет на блин и распределите равномерно.
    Сделайте сетку майонезную сверху
  • Выложите поверх паштета перепелиные яйца (вареные и нарезанные пополам), зеленый лук и сверните в рулет. Нарежьте его порционными кусочками и выложите на тарелку
  • Третий вид закуски. Сыр натрите на мелкой терке
  • Паприку нарежьте мелким кубиком
  • И выложите паприку к тертому сыру. Добавьте майонез и тщательно перемешайте ингредиенты. Выложите творожный сыр на блин и распределите равномерно, затем выложите нашу смесь и сверните блин в рулет
  • Также нарежьте его на кусочки. Насадите на шпажки и на тарелку

Закуски канапе готовы: Видео

Получается очень празднично! Выглядит аппетитно! На здоровье.

Закуски канапе

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