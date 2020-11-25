Закуски канапе: вкусно по-домашнему, необычно, как в ресторане

Закуски канапе по моему рецепту получаются словно в ресторане. Закуска фантастическая! Ваши домочадцы и гости останутся довольными!

Закуски канапе: ингредиенты

150 гр – творожного сыра 3 шт – яиц 1 ч. ложка – красной икры 1 ст. ложка – майонеза 30 гр – мягкого сыра Пол шт лука 200 гр – куриной печени 1 ст. ложка – пропаренного риса 3 шт – перепелиных яиц 50 гр – сливочного масла Соль, черный молотый перец, паприка, зелень по вкусу 2 ст. ложки – растительного масла

Закуски канапе: рецепт

Готовим блинчик. Разбейте яйцо и приперчите по вкусу. Перемешайте хорошенько

Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и вылейте яичную смесь. Обжарьте с двух сторон

Теперь нарежьте лук полукольцами

В сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук

В посуду выложите промытую печень. Посолите. Приперчите

И выложите печень в сковороду к луку

Обжаривайте перемешивая в течение двадцати минут. Затем дайте остыть

Второй вид закуски. Выложите в посуду творожный сыр. Добавьте к нему красную икру

Укроп мелко нарежьте и положите в творожную массу

Перемешайте

Приготовленную начинку выложите на блинчик и распределите равномерно

Сверните блин в плотный рулет и на час в холодильник

Затем, нарежьте рулет порционными кусочками и выложите на красивую тарелку

Лук и печень измельчите при помощи блендера, добавив к ним сливочное масло и вареный рис и измельчите до однородной массы

Выложите паштет на блин и распределите равномерно. Сделайте сетку майонезную сверху

Сделайте сетку майонезную сверху Выложите поверх паштета перепелиные яйца (вареные и нарезанные пополам), зеленый лук и сверните в рулет. Нарежьте его порционными кусочками и выложите на тарелку

Третий вид закуски. Сыр натрите на мелкой терке

Паприку нарежьте мелким кубиком

И выложите паприку к тертому сыру. Добавьте майонез и тщательно перемешайте ингредиенты. Выложите творожный сыр на блин и распределите равномерно, затем выложите нашу смесь и сверните блин в рулет

Также нарежьте его на кусочки. Насадите на шпажки и на тарелку

Закуски канапе готовы: Видео

Получается очень празднично! Выглядит аппетитно! На здоровье.