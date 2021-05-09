Капустные конвертики с сыром. Чудесная закуска для голодных домочадцев

Капустные конвертики с сыром удивят Вас своим вкусом. В качестве начинки можно использовать ветчину или другие мясные продукты.
Капустные конвертики с сыром: ингредиенты
- Свежая капуста
- Твёрдый сыр для начинки
Панировка:
- Яйца
- Мука
- Панировочные сухари либо крошка белой булки
- Полстакана сливок или молока
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- У капусты вырежьте кочерыжку и кочан залейте кипятком, посолите и поставьте варириться.
- Если Вы хотите приготовить несколько конвертиков, то просто снимите с кочана нужное количество листьев
- Капусту нужно варить до готовности, чтобы она потом не хрустела.
- Сыр нарежьте тонкими пластинками.
- Яйца слегка взбейте с щепоткой соли, сливками или молоком. На два яйца понадобиться примерно полстакана жидкости.
- Приготовьте муку и крошки — сухарики для панировки.
- Капустные листья слегка отбейте в местах с прожилками или просто срежьте утолщённые места.
- Положите ломтик сыра на каждый капустный лист и заверните конвертиком.
- Обваляйте конвертики в муке, яйце и крошке, обжарьте на среднем огне до готовности.
- Также можно приготовить такие конвертики в кляре: два яйца взбейте с полстакана сливок или молока, добавьте щепотку соли и муки, до образования полужидкого теста, похожего на сметану.
- Отварной капустный лист обмакивайте в тесто и обжарьте на сковороде, пока не зарумянится.
- Готовые листья переложите на салфетку, чтобы ушло лишнее масло.
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Готовьте на здоровье!
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