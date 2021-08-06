Итальянский десерт Панфорте. Самое полезное и вкусное лакомство

Итальянский десерт Панфорте получается невероятно нежным и вкусным.
Итальянский десерт Панфорте: ингредиенты
- Мука – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Мёд – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сахарный песок – 100 г. (сто грамм)
- Имбирь – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Миндаль – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
- Лимонная цедра – 2 ч. л. (две чайные ложки)
- Инжир – 100 г. (сто грамм)
- Сахарная пудра – 40 г. (сорок грамм)
- Фундук – 125 г. (сто двадцать грамм)
- Инжир – 100 г. (сто грамм)
- Курага – 100 г. (сто грамм)
- Какао – 40 г. (сорок грамм)
- Корица – 2 ч. л. (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- На разогретую сковороду отправьте обжариваться фундук.
- После этого нарубите фундук и миндаль.
- Мелко нарежьте сухофрукты и отправьте к остальным ингредиентам.
- Мёд подогрейте и к нему добавьте сахарный песок. Помешивая, доведите до образования карамели.
- Форму для выпечки застелите просмолённой пергаментной бумагой. Выложите подготовленную ореховую смесь и залейте карамелью. Перемешайте быстро и ставьте в разогретую до 150 градусов духовку на полтора часа.
- После готовое лакомство достаньте и нарежьте ещё горячим небольшими порционными кусочками. Оставьте остывать.
Итальянский десерт Панфорте — вкусный и нежный.
Пеките на здоровье!
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