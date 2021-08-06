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Итальянский десерт Панфорте. Самое полезное и вкусное лакомство

Итальянский десерт Панфорте получается невероятно нежным и вкусным.

Итальянский десерт Панфорте: ингредиенты

Итальянский десерт Панфорте

  1. Мука – 60 г. (шестьдесят грамм)
  2. Мёд – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  3. Сахарный песок – 100 г. (сто грамм)
  4. Имбирь – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  5. Миндаль – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
  6. Лимонная цедра – 2 ч. л. (две чайные ложки)
  7. Инжир – 100 г. (сто грамм)
  8. Сахарная пудра – 40 г. (сорок грамм)
  9. Фундук – 125 г. (сто двадцать грамм)
  10. Инжир – 100 г. (сто грамм)
  11. Курага – 100 г. (сто грамм)
  12. Какао – 40 г. (сорок грамм)
  13. Корица – 2 ч. л. (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • На разогретую сковороду отправьте обжариваться фундук.
  • После этого нарубите фундук и миндаль.
  • Мелко нарежьте сухофрукты и отправьте к остальным ингредиентам.
  • Мёд подогрейте и к нему добавьте сахарный песок. Помешивая, доведите до образования карамели.
  • Форму для выпечки застелите просмолённой пергаментной бумагой. Выложите подготовленную ореховую смесь и залейте карамелью. Перемешайте быстро и ставьте в разогретую до 150 градусов духовку на полтора часа.
  • После готовое лакомство достаньте и нарежьте ещё горячим небольшими порционными кусочками. Оставьте остывать.

Итальянский десерт Панфорте — вкусный и нежный.

Итальянский десерт Панфорте. Самое полезное и вкусное лакомство 2

Пеките на здоровье!

 

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