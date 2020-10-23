Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Овсяные котлеты: недорогое, очень простое и вкусное блюдо

Овсяные котлеты! Овсянка – очень полезный и питательный продукт, содержащий большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки. Из овсянки и овсяных хлопьев готовят много разных блюд. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления овсяных котлет.

Овсяные котлеты: ингредиенты

  • овсяные хлопья – 300 г
  • куриный бульон – 700 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • луковица – 2 головки
  • морковь – 2 шт.
  • картофель – 1 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • сода – 5 г
  • панировочные сухари – для панировки
  • масло растительное – для жарки

Овсяные котлеты

Овсяные котлеты: приготовление

  • Взять курицу, хорошенько промыть, залить подсоленной водой и сварить бульон. За 10 минут до готовности доложить в бульон морковь и одну луковицу, для получения более насыщенного вкуса и аромата.
  • Когда бульон будет готов, процедить его через марлю, отлить 700 мл в литровую кастрюлю и снова довести до кипения. В кипящий бульон постепенно всыпать овсяные хлопья, не забывая при этом периодично помешивать деревянной ложкой. Как только масса закипит, уменьшить огонь и варить кашу, все время помешивая, до испарения жидкости. Затем отложить кашу, чтобы остыла.
  • Лук очистить, помыть, промокнуть салфеткой и мелко нарезать.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  • Разбить яйцо в отдельную чашку и взбить венчиком.
  • Зелень промыть под проточной водой, подсушить и мелко нарубить.
  • Морковку и картошку почистить, помыть и натереть на мелкой терке.
  • В остуженную кашу добавить нарезанный лук и чеснок, соду, влить яйцо, посолить, поперчить. Все хорошенько перемешать.
  • Из приготовленной массы вылепить котлеты.
  • Рабочую поверхность обильно посыпать панировочными сухарями и обвалять в них котлеты.

Овсяные котлеты: недорогое, очень простое и вкусное блюдо

  • Налить в сковороду растительное масло и немного подогреть его. Выложить туда котлеты и жарить их до получения золотистой корочки с обеих сторон.

Котлетки готовы, зовите всех к столу. Вкус этих овсяных котлеток обязательно понравится вам и вашим близким.

Овсяные котлеты: готовы

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх