Овсяные котлеты: недорогое, очень простое и вкусное блюдо

Овсяные котлеты! Овсянка – очень полезный и питательный продукт, содержащий большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки. Из овсянки и овсяных хлопьев готовят много разных блюд. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления овсяных котлет.
Овсяные котлеты: ингредиенты
- овсяные хлопья – 300 г
- куриный бульон – 700 мл
- яйцо – 1 шт.
- луковица – 2 головки
- морковь – 2 шт.
- картофель – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- сода – 5 г
- панировочные сухари – для панировки
- масло растительное – для жарки
Овсяные котлеты: приготовление
- Взять курицу, хорошенько промыть, залить подсоленной водой и сварить бульон. За 10 минут до готовности доложить в бульон морковь и одну луковицу, для получения более насыщенного вкуса и аромата.
- Когда бульон будет готов, процедить его через марлю, отлить 700 мл в литровую кастрюлю и снова довести до кипения. В кипящий бульон постепенно всыпать овсяные хлопья, не забывая при этом периодично помешивать деревянной ложкой. Как только масса закипит, уменьшить огонь и варить кашу, все время помешивая, до испарения жидкости. Затем отложить кашу, чтобы остыла.
- Лук очистить, помыть, промокнуть салфеткой и мелко нарезать.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Разбить яйцо в отдельную чашку и взбить венчиком.
- Зелень промыть под проточной водой, подсушить и мелко нарубить.
- Морковку и картошку почистить, помыть и натереть на мелкой терке.
- В остуженную кашу добавить нарезанный лук и чеснок, соду, влить яйцо, посолить, поперчить. Все хорошенько перемешать.
- Из приготовленной массы вылепить котлеты.
- Рабочую поверхность обильно посыпать панировочными сухарями и обвалять в них котлеты.
- Налить в сковороду растительное масло и немного подогреть его. Выложить туда котлеты и жарить их до получения золотистой корочки с обеих сторон.
Котлетки готовы, зовите всех к столу. Вкус этих овсяных котлеток обязательно понравится вам и вашим близким.
Овсяные котлеты: готовы
Приятного аппетита!
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