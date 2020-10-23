Овсяные котлеты: недорогое, очень простое и вкусное блюдо

Овсяные котлеты! Овсянка – очень полезный и питательный продукт, содержащий большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки. Из овсянки и овсяных хлопьев готовят много разных блюд. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления овсяных котлет.

Овсяные котлеты: ингредиенты

овсяные хлопья – 300 г

куриный бульон – 700 мл

яйцо – 1 шт.

луковица – 2 головки

морковь – 2 шт.

картофель – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

сода – 5 г

панировочные сухари – для панировки

масло растительное – для жарки

Овсяные котлеты: приготовление

Взять курицу, хорошенько промыть, залить подсоленной водой и сварить бульон. За 10 минут до готовности доложить в бульон морковь и одну луковицу, для получения более насыщенного вкуса и аромата.

Когда бульон будет готов, процедить его через марлю, отлить 700 мл в литровую кастрюлю и снова довести до кипения. В кипящий бульон постепенно всыпать овсяные хлопья, не забывая при этом периодично помешивать деревянной ложкой. Как только масса закипит, уменьшить огонь и варить кашу, все время помешивая, до испарения жидкости. Затем отложить кашу, чтобы остыла.

Лук очистить, помыть, промокнуть салфеткой и мелко нарезать.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

Разбить яйцо в отдельную чашку и взбить венчиком.

Зелень промыть под проточной водой, подсушить и мелко нарубить.

Морковку и картошку почистить, помыть и натереть на мелкой терке.

В остуженную кашу добавить нарезанный лук и чеснок, соду, влить яйцо, посолить, поперчить. Все хорошенько перемешать.

Из приготовленной массы вылепить котлеты.

Рабочую поверхность обильно посыпать панировочными сухарями и обвалять в них котлеты.

Налить в сковороду растительное масло и немного подогреть его. Выложить туда котлеты и жарить их до получения золотистой корочки с обеих сторон.

Котлетки готовы, зовите всех к столу. Вкус этих овсяных котлеток обязательно понравится вам и вашим близким.

Овсяные котлеты: готовы

Приятного аппетита!