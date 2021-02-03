В магазин за хлебом больше не хожу, пеку хлеб в рукаве: получается пышный и с хрустящей корочкой

Этот рецепт не так давно появился на просторах интернета, но уже успел стать популярным. Вот и я попробовала его сделать и осталась очень довольна. Возни с тестом намного меньше, а хлеб получается просто идеальным, мягким, с ароматной и хрустящей корочкой, при нарезке не крошится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 700 г;

вода теплая, 400 мл;

соль, 1.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

дрожжи свежие, 30 г или сухие, 12 г;

масло растительное 3 ст.л.

Процесс приготовления

Просеиваем муку. Ее вам потребуется от 650 до 700 г, просто вводим частями и вымешиваем тесто, чтобы не переборщить и не забить его мукой.

В половине теплой воды разводим дрожжи и оставляем на 10 минут, до образования пены.

Совет: если пенка не образовывается, значит дрожжи не активные и лучше взять другие. Если вы уверены в своих дрожжах (свежих или сухих), тогда этап настаивания можно пропускать.

Вливаем оставшуюся воду, всыпаем соль и сахар, перемешиваем.

Частыми вводим муку, вымешиваем тесто.

Масса будет мягкой и липкой, поэтому для облегчения процесса вымешивания, смазываем руки растительным маслом.

Когда тесто перестанет липнуть, укладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 50 – 60 минут.

Обминаем тесто, оставляем еще на 30 минут.

Стол присыпаем мукой, раскатываем небольшой пласт, складываем его в батон, защипываем края.

Острым ножом делаем надрезы сверху батона, укладываем в рукав для запекания и оставляем на 15 минут.

Совет: тесто можно разделить на 2 части и получится 2 батона.

Форму с батоном ставим в холодную духовку, включаем 200 градусов и выпекаем около 45 – 50 минут. Здесь смотрите по своей духовке, батон должен быть румяным.

Вынимаем из рукава и остужаем.