В магазин за хлебом больше не хожу, пеку хлеб в рукаве: получается пышный и с хрустящей корочкой

Этот рецепт не так давно появился на просторах интернета, но уже успел стать популярным. Вот и я попробовала его сделать и осталась очень довольна. Возни с тестом намного меньше, а хлеб получается просто идеальным, мягким, с ароматной и хрустящей корочкой, при нарезке не крошится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 700 г;
- вода теплая, 400 мл;
- соль, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- дрожжи свежие, 30 г или сухие, 12 г;
- масло растительное 3 ст.л.
Процесс приготовления
Просеиваем муку. Ее вам потребуется от 650 до 700 г, просто вводим частями и вымешиваем тесто, чтобы не переборщить и не забить его мукой.
В половине теплой воды разводим дрожжи и оставляем на 10 минут, до образования пены.
Совет: если пенка не образовывается, значит дрожжи не активные и лучше взять другие. Если вы уверены в своих дрожжах (свежих или сухих), тогда этап настаивания можно пропускать.
Вливаем оставшуюся воду, всыпаем соль и сахар, перемешиваем.
Частыми вводим муку, вымешиваем тесто.
Масса будет мягкой и липкой, поэтому для облегчения процесса вымешивания, смазываем руки растительным маслом.
Когда тесто перестанет липнуть, укладываем его в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 50 – 60 минут.
Обминаем тесто, оставляем еще на 30 минут.
Стол присыпаем мукой, раскатываем небольшой пласт, складываем его в батон, защипываем края.
Острым ножом делаем надрезы сверху батона, укладываем в рукав для запекания и оставляем на 15 минут.
Совет: тесто можно разделить на 2 части и получится 2 батона.
Форму с батоном ставим в холодную духовку, включаем 200 градусов и выпекаем около 45 – 50 минут. Здесь смотрите по своей духовке, батон должен быть румяным.
Вынимаем из рукава и остужаем.
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