Зачем я протираю унитаз и раковину подсолнечным маслом

Я расскажу вам старинный бабушкин рецепт ухода за сантехникой с использованием подсолнечного масла. С его помощью можно не только избавиться от жуткого запаха, но и придать специфический блеск вашей сантехники.

Подсолнечного масло вместо чистящих средств

Казалось бы, почему нельзя придать свежесть и блеск своей раковине, ванной и унитазу с помощью чистящих средств, ведь сейчас такой большой ассортимент моющих представлен в хозяйственных магазинах.

Спустя 3-4 дня после уборке в туалете и на раковинах появляется неприятный налёт, с которым опять приходится бороться с помощью чистящих.

Если вы не хотите каждый выходные драить сантехнику, а провести время в компании семьи или за просмотром любимого сериала, то сохраняйте старый и проверенный годами метод.

Для этого простого лайфхака понадобиться обычное подсолнечное масло. Необязательно брать дорого для улучшенного эффекта, можно взять самое дешёвое, которое продаётся по скидке.

Конечно, по вашему желанию можно взять и что-то подороже — оливковое или кокосовое, но эффект останется точно таким же.

Прежде чем использоваться этот метод важно понять, что он не заменяет стандартную уборку, а дополняет её эффективным методом борьбы с высыханием гидрозатвора, образованием неприятных запахов и налёта на кафеле.

В чём же суть?

Для обычной заливки вам необходимо взять самое дешёвое подсолнечное масло (оно кстати выйдет дешевле многих чистящих средств, продаваемых на полках магазина) и залить в сливное отверстие 50-100 миллилитров.

В случае с раковиной, его нужно натереть на эмаль тонким слоем для придания лёгкого блеска. Завершающим шагом будет полировка поверхности.

Так как подсолнечное масло играет роль силикона, оно будет отталкивать загрязнения и застоявшуюся влагу.

Масло хорошо обрабатывает внутреннюю поверхность труб и останавливает распространение грязи без химической и механической обработки внутренней полости сифона. Такая обработка канализации поможет вам даже сэкономить на услугах сантехника для прочистки труб.

Уже после первой попытки вы поймёте, что ваша ванная дольше сияет и остаётся чистой более длительное количество времени. Пользоваться данным методом не рекомендуется чаще, чем через две-три недели после обработки.