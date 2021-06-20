Сметанник без выпечки. Нежное, лёгкое лакомство на каждый день

Сметанник без выпечки — нежный, воздушный и безумно вкусный.

Сметанник без выпечки: ингредиенты

Сметанник без выпечки

  1. Сахар — 7,5 ст. л (семь с половиной толовых ложек)
  2. Яйца — 2 щт. (две штуки)
  3. Мука — 2,5 ст.л (две с половиной столовых ложек)
  4. Песочное печенье — 300 гр. (триста грамм)
  5. Жирная сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
  6. Сливочное масло — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  7. Молоко — 1-2 т. л (одна — две столовые ложки)
  8. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  9. Ванилин

Пошаговое приготпвление:

  • Сахар с мукой соедините в кастрюле, добавьте яйца и перемешайте до однородности.
  • Влейте сметану, перемешайте и на минимальном огне варите до загустения, постоянно перемешивая.
  • После закипания варите около 2 минут, должна получиться консистенция пудинга.
  • Затем кастрюлю с массой поместите в ёмкость со льдом или с ледяной водой, накройте плёнкой и оставьте.
  • Приготовьте основу: измельчите печенье, влейте в крошку растопленное масло и перемешайте. Если масса не будет держать форму, добавьте 1-2 л. молока.
  • Треть крошки отложите, остальную выложите в форму, утрамбуйте, сделайте бортики и отправьте в холодильник на один час.
  • Размягчённое масло (100 грамм) взбейте миксером и добавьте ванилин по вкусу. Заварной крем также взбейте и частями соедините с маслом, взбивая миксером.
  • На основу печенья выложите крем, обсыпьте крошкой и накройте плёнкой. На 5 часов отправьте торт в холодильник.

Сметанник без выпечки — вкусный десерт на скорую руку.

Сметанник без выпечки. Нежное, лёгкое лакомство на каждый день 4

Готовьте на здоровье!

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