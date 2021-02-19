Вторые блюда делают обед полноценным. Рецепты таковых являются самыми объемными в разделе кулинарии. Сегодня, мы расскажем вам, о самых вкусных вторых блюдах.

Вторые блюда: Пызы белорусские.

Это блюдо для любителей картофеля и мяса. Невероятно сытно, вкусно! Обязательно возьмите рецепт на заметку!

Подготовим следующие ингредиенты:

На тесто:

350 (триста пятьдесят) гр — муки 200 (двести) гр — творога 700 (семьсот) гр — картофеля 50 (пятьдесят) гр — картофельного крахмала 1 (одна) ч. ложка — соли

На начинку:

600 (шестьсот) гр — свиного фарша 2 (две) шт — лука пол ч. ложки — соли 2 (две) ст. ложки — растительного масла 0.25 ч. ложки — черного молотого перца

Рецепт приготовления:

Картофель очистите и натрите на мелкой терке — дранке. Если выделилось слишком много сока картофельного, то уберите немного его, ложкой

В эту массу добавьте 200 гр творога, не влажного и не рассыпчатого

И чайную ложку соли без горки

Перемешайте до однородной консистенции. Чтобы комочков творога тоже не было. Консистенция должна получиться словно густая сметана

Добавьте 50 гр картофельного крахмала и начните месить тесто, потихоньку добавляя муку

Тесто получится довольно липким, но оно будет держать форму и не будет плыть. Накройте тесто и дайте ему отдохнуть

Накройте тесто и дайте ему отдохнуть А пока приготовим начинку. Лук нарежьте очень мелко. На сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла и выложите лук на нее. Сильно не зажаривайте. Слегка до румяного цвета

Лук добавьте в фарш. Посолите и поперчите. Хорошенько перемешайте

Скатайте шарики из фарша, среднего размера

Картофельно-творожную массу тоже такого же количества делаем кусочки, сколько и мясных шариков

Шарик картофельно-творожного теста расплющите в лепешку, примерно 5 мм. Мясному шарику придайте сплюснутую форму и положите сверху теста. Мясо прячем хорош внутри теста и скрепляем шов

На шов переверните заготовки и округлите. Итак формируем наши пызы

Затем обжаривайте их на растительном масле (у меня ушло половина стакана)

Обжаривать нужно с обеих сторон до румяного цвета

После чего складываем пызы в казан, заливаем их литром кипятка, добавляем полторы чайной ложки соли. Накрываем казан крышкой и доводим до кипения содержимое. Уйдет на это примерно 35 минут

Блюдо подавать с шкварками, сметаной. Можно и с бульоном! По желанию! На здоровье!

Свинина с ананасами в духовке.

Рецепты вторых блюд предлагают нам самые различные сочетания ингредиентов. Простое второе блюдо из свинины, сочного ананаса и сырной корочки. Отличный вариант блюда и для праздничного стола! Нам подойдет свиная корейка без ребер, и кожи. Можно и шею. Ананасы берем консервированные, желательно кольцами которые. Так блюдо будет красивее смотреться. Остальные рекомендации в рецепте.

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — свинины 230 (двести тридцать) гр — ананаса консервированного 120 (сто двадцать) гр — сыра Гауда 5 (пять) ч. ложек — майонеза соль по вкусу перец черный молотый — по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо промойте и нарежьте его поперек волокон толстыми ломтиками одинаковой толщины. Где — то 2 см. Мясо не нужно отбивать. Можно просто размять ладонью, тем самым мы округлим форму

С обеих сторон посолите свинину. Посыпьте приправами по желанию

Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него наше мясо. Каждый кусочек смажьте майонезом. Поверх положите кусочек ананаса

Сыр натрите на терке и положите горкой поверх ананаса

Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут

Блюдо получилось таким аппетитным! Подавать его обязательно в горячем виде. Позвольте немного разыграть в вас аппетит — представьте себе нежнейшее мясо, сочный ананас и тянущийся приятный сыр! Приятного аппетита и будьте здоровы!

Булгур с овощами и грибами.

Простое второе блюдо. Но получается оно очень вкусным. Булгур отлично сочетается с грибами и овощами. На самом деле, это просто находка. Когда быстро нужно приготовить и сытно накормить семью. Дополним чесноком и зеленью!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) стакан — булгура 2 (два) стакана — воды 1 (одна) шт — сладкого перца 1 (одна) шт — баклажана 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 150 (сто пятьдесят) гр — белых грибов 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла 2 (два) зубчика — чеснока 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла 3 (три) веточки — петрушки пол ч. ложки — соли черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Сначала приготовим булгур. В кастрюльке с толстым дном растопите сливочное масло

Засыпьте булгур, и постоянно помешивайте. Обжаривайте крупу на среднем огне. Буквально пару минут. Появится приятный такой ореховый аромат

Крупу залейте кипятком (все указала количество), накройте крышкой и варите на медленном огне минут 25

Тем временем, баклажан нарежьте средним кубиком. 150 гр грибов тоже так нарежьте или пластинами. Это уже по желанию

В глубокой сковороде обжаривайте грибы и баклажаны, на растительном масле

Когда ингредиенты станут золотистого цвета, значит готовы. Переложите их в посуду

Лук, морковь, и перец нарежьте мелким кубиком

На той же сковороде обжарьте овощи теперь, до золотистой корочки

В это время уже булгур будет готов. Он получится рассыпчатым и ароматным. Вообще эта крупа обладает невероятным ароматом! Жидкости в кастрюле не должно остаться. Она по идее впитается в булгур

В сковороде смешайте булгур овощи, грибы. Добавьте измельченный чеснок и порубленную зелень. Перемешайте тщательно и прогрейте минуты две, не более. Блюдо подавать с пылу — жару! Готовьте на здоровье!

Веер из баклажанов с помидорами и сыром.

Баклажаны любимчики на каждом столе. Из них можно приготовить огромное разнообразие блюд! Приготовление этого второго блюда не сложное. А оно получается таким вкусным и красивым. Отличный вариант и для праздничного стола.

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — помидоров 2 (две) шт — баклажанов 100 (сто) гр — сыра российского 2 (две) ст. ложки — оливкового масла 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — универсальной приправы пол ч. ложки — соли молотый черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Сначала приготовим ароматную смесь, которой будем смазывать веер из баклажанов. В посуде смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, приправу для овощей, буквально одну чайную ложку, половину чайной ложки соли, и щепотку черного молотого перца. Перемешайте тщательно. Готово

Баклажаны промойте и обсушите бумажным полотенцем. Баклажан разрежьте вдоль, так чтобы получились пласты одной толщины (7 или 8 мм), Пластины будут держаться на плодоножке. Поэтому, аккуратно разрезайте. Получается, сантиметра 4 вы не дорежете

Сыр и помидоры нарежьте тонкими ломтиками

Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него баклажаны, расправьте лепестки веера, при помощи руки

Каждый пласт обильно смажьте нашей смесью. Затем в каждый разрез положите ломтики сыра и помидоров. Чередуйте

Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час. Примерно. Вы ориентируйтесь на работу своей духовки. Следите, чтобы сыр не подгорел. Он должен расплавиться. А баклажан станет нежным и мягким. Это блюдо универсальное. Оно вкусное и в горячем и в холодном виде. Можно при подаче полить майонезом. Очень вкусное сочетание продуктов. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Вторые блюда: Куриные ножки в тесте

Невероятное блюдо! Оно и вкусное и выглядит восхитительно! Приготовив это второе блюдо вы точно удивите гостей и родных! Куриные голени получаются такими нежными, аппетитными. Подавать их сразу с духовки!

Подготовим следующие ингредиенты:

450 (четыреста пятьдесят) гр — слоеного теста 6 (шесть) шт — куриных голеней 2 (две) ст. ложки — соевого соуса 3 (три) ст. ложки — растительного масла 1 (один) зубчик — чеснока 1 (одна) шт — яичного желтка 1 (одна) ч. ложка — кунжута щепотка черного молотого перца

Рецепт приготовления:

Курицу замаринуйте. Я мариную так: две столовые ложки соевого соуса, измельченный чеснок, один зубчик, и щепотка черного молотого перца. Тщательно нужно втирать маринад в голени, чтобы хорошо мясо пропиталось и при комнатной температуре оставить на полчаса

Когда приступите к обжариванию голени, чеснок уберите, иначе он подгорит

Обжаривайте голени на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Переворачивайте их периодически

После чего переложите курицу в посуду, пусть остынет

Тесто слоеное, бездрожжевое. Раскатайте его скалкой в квадратный пласт. Затем разрежьте его на 6 длинных полос

Куриные голени обверните в тесто (по типу сосиска в тесте)

Переложите их на предварительно застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком и присыпьте кунжутом. Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Вы же, ориентируйтесь на работу своей духовки. Куриные ножки подавайте с любимым соусом, кетчупом, зеленью, свежими овощами! Блюдо нежнейшее. Выглядит красиво очень! На здоровье!

Тыква, фаршированная мясом.

Я это блюдо называю солнечным горшочком! Выглядит великолепно! А вкус. Тут словами не передать, нужно пробовать. Обязательно.

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) кг — свинины 1 (одна) шт — тыквы (крупной) 1 (одна) шт — моркови 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — перца болгарского 2 (два) зубчика — чеснока полторы столовой ложки — приправы для шашлыка масло растительное пару ложек 1 (один) пучок — петрушки 1 (одна) ч. ложка — соли щепотка черного молотого перца

Рецепт приготовления:

Для приготовления второго блюда тыква нам нужна круглой формы. И большая довольно. У меня тянет на два килограмма. Помойте ее и срежьте шапочку

При помощи столовой ложки нужно выскребать мякоть и семена

Готовим начинку. Мясо промойте и нарежьте средним кусочком. И обжаривайте его на сковороде с растительным маслом. Жарьте на большом огне чтобы мясо подрумянилось

Овощи нарежьте мелким кубиком

И обжарьте их на той же сковороде, где жарили мясо

После чего смешайте овощи и мясо

Чеснок измельчите и зелень тоже мелко порубите

Отправьте это к мясу с овощами. Посолите начинку, поперчите, приправьте. Перемешайте и наполняем тыкву

Переложите вкусную массу в наш солнечный горшочек. Накройте тыкву крышечкой нашей, от тыквы. На противень застелите фольгу. Положите тыкву и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. Вы ориентируйтесь на работу своей духовки. Как нам известно, у каждой хозяйки она работает по своему. При нажатии тыква будет мягкой. Или же легко прокалываться ножом

Подавать блюдо следует в горячем виде. Нарежьте порционными кусочками наш чудо — горшочек и спешите угощать всех, кто с нетерпением ждал этот шедевр!

Шампиньоны, фаршированные курицей и сыром в духовке.

Удивительный рецепт приготовления второго блюда. Оно такое сытное, вкусное и красивое. Отличный вариант для праздника! На нужны будут крупные шампиньоны. Диаметр шляпки примерно 6 см. Остальные подробности в рецепте.

Подготовим необходимые ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — шампиньонов 300 (триста) гр — куриной грудки 150 (сто пятьдесят) гр — сыра российского 1 (одна) шт — лука соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 3 (три) ст. ложки — растительного масла

Рецепт приготовления:

Грибы промойте под проточной водой. Ножки нарежьте мелко. Со шляпок снимите белую кожицу. Получится чашечка

Переложите грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посолите их и поперчите

Лук мелко нарежьте

И отправьте его обжариваться на растительном масле вместе с нарезанными ножками грибов

Филе грудки нарежьте мелко и отправьте к луку и грибам

Обязательно на сильном огне обжаривайте минуты три. Начинку посолите и поперчите по вкусу. Можно и любимых приправ добавьте

Выложите начинку в наши шляпки

Сверху начинки выложите тертый сыр, горочкой

Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут, не более

Подавайте второе блюдо сразу. В горячем виде. Готовьте на здоровье и с удовольствием!

Язык в сухарях.

Простое второе блюдо, но такое полезное, и вкусное, что можно проглотить язык! Подавать с картофельным пюре, овощами, рисом.

Подготовим необходимые ингредиенты:

4 (четыре) шт — свиного языка полтора литра воды 1 (одна) шт — моркови 1 (одна) шт -лука 1 (одна) ст. ложка — соли 2 (две) шт — лаврового листа 5 (пять) шт — душистого перца

На панировку и жарку

70 (семьдесят) гр — муки 70 (семьдесят) гр — панировочных сухарей 1 (одна) шт — яиц 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления: