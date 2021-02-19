Вторые блюда делают обед полноценным. Рецепты таковых являются самыми объемными в разделе кулинарии. Сегодня, мы расскажем вам, о самых вкусных вторых блюдах.
Вторые блюда: Пызы белорусские.
Это блюдо для любителей картофеля и мяса. Невероятно сытно, вкусно! Обязательно возьмите рецепт на заметку!
Подготовим следующие ингредиенты:
На тесто:
- 350 (триста пятьдесят) гр — муки
- 200 (двести) гр — творога
- 700 (семьсот) гр — картофеля
- 50 (пятьдесят) гр — картофельного крахмала
- 1 (одна) ч. ложка — соли
На начинку:
- 600 (шестьсот) гр — свиного фарша
- 2 (две) шт — лука
- пол ч. ложки — соли
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 0.25 ч. ложки — черного молотого перца
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите и натрите на мелкой терке — дранке. Если выделилось слишком много сока картофельного, то уберите немного его, ложкой
- В эту массу добавьте 200 гр творога, не влажного и не рассыпчатого
- И чайную ложку соли без горки
- Перемешайте до однородной консистенции. Чтобы комочков творога тоже не было. Консистенция должна получиться словно густая сметана
- Добавьте 50 гр картофельного крахмала и начните месить тесто, потихоньку добавляя муку
- Тесто получится довольно липким, но оно будет держать форму и не будет плыть. Накройте тесто и дайте ему отдохнуть
- А пока приготовим начинку. Лук нарежьте очень мелко. На сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла и выложите лук на нее. Сильно не зажаривайте. Слегка до румяного цвета
- Лук добавьте в фарш. Посолите и поперчите. Хорошенько перемешайте
- Скатайте шарики из фарша, среднего размера
- Картофельно-творожную массу тоже такого же количества делаем кусочки, сколько и мясных шариков
- Шарик картофельно-творожного теста расплющите в лепешку, примерно 5 мм. Мясному шарику придайте сплюснутую форму и положите сверху теста. Мясо прячем хорош внутри теста и скрепляем шов
- На шов переверните заготовки и округлите. Итак формируем наши пызы
- Затем обжаривайте их на растительном масле (у меня ушло половина стакана)
- Обжаривать нужно с обеих сторон до румяного цвета
- После чего складываем пызы в казан, заливаем их литром кипятка, добавляем полторы чайной ложки соли. Накрываем казан крышкой и доводим до кипения содержимое. Уйдет на это примерно 35 минут
- Блюдо подавать с шкварками, сметаной. Можно и с бульоном! По желанию! На здоровье!
Свинина с ананасами в духовке.
Рецепты вторых блюд предлагают нам самые различные сочетания ингредиентов. Простое второе блюдо из свинины, сочного ананаса и сырной корочки. Отличный вариант блюда и для праздничного стола! Нам подойдет свиная корейка без ребер, и кожи. Можно и шею. Ананасы берем консервированные, желательно кольцами которые. Так блюдо будет красивее смотреться. Остальные рекомендации в рецепте.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — свинины
- 230 (двести тридцать) гр — ананаса консервированного
- 120 (сто двадцать) гр — сыра Гауда
- 5 (пять) ч. ложек — майонеза
- соль по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо промойте и нарежьте его поперек волокон толстыми ломтиками одинаковой толщины. Где — то 2 см. Мясо не нужно отбивать. Можно просто размять ладонью, тем самым мы округлим форму
- С обеих сторон посолите свинину. Посыпьте приправами по желанию
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него наше мясо. Каждый кусочек смажьте майонезом. Поверх положите кусочек ананаса
- Сыр натрите на терке и положите горкой поверх ананаса
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут
- Блюдо получилось таким аппетитным! Подавать его обязательно в горячем виде. Позвольте немного разыграть в вас аппетит — представьте себе нежнейшее мясо, сочный ананас и тянущийся приятный сыр! Приятного аппетита и будьте здоровы!
Булгур с овощами и грибами.
Простое второе блюдо. Но получается оно очень вкусным. Булгур отлично сочетается с грибами и овощами. На самом деле, это просто находка. Когда быстро нужно приготовить и сытно накормить семью. Дополним чесноком и зеленью!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (один) стакан — булгура
- 2 (два) стакана — воды
- 1 (одна) шт — сладкого перца
- 1 (одна) шт — баклажана
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 150 (сто пятьдесят) гр — белых грибов
- 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла
- 3 (три) веточки — петрушки
- пол ч. ложки — соли
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовим булгур. В кастрюльке с толстым дном растопите сливочное масло
- Засыпьте булгур, и постоянно помешивайте. Обжаривайте крупу на среднем огне. Буквально пару минут. Появится приятный такой ореховый аромат
- Крупу залейте кипятком (все указала количество), накройте крышкой и варите на медленном огне минут 25
- Тем временем, баклажан нарежьте средним кубиком. 150 гр грибов тоже так нарежьте или пластинами. Это уже по желанию
- В глубокой сковороде обжаривайте грибы и баклажаны, на растительном масле
- Когда ингредиенты станут золотистого цвета, значит готовы. Переложите их в посуду
- Лук, морковь, и перец нарежьте мелким кубиком
- На той же сковороде обжарьте овощи теперь, до золотистой корочки
- В это время уже булгур будет готов. Он получится рассыпчатым и ароматным. Вообще эта крупа обладает невероятным ароматом! Жидкости в кастрюле не должно остаться. Она по идее впитается в булгур
- В сковороде смешайте булгур овощи, грибы. Добавьте измельченный чеснок и порубленную зелень. Перемешайте тщательно и прогрейте минуты две, не более. Блюдо подавать с пылу — жару! Готовьте на здоровье!
Веер из баклажанов с помидорами и сыром.
Баклажаны любимчики на каждом столе. Из них можно приготовить огромное разнообразие блюд! Приготовление этого второго блюда не сложное. А оно получается таким вкусным и красивым. Отличный вариант и для праздничного стола.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — помидоров
- 2 (две) шт — баклажанов
- 100 (сто) гр — сыра российского
- 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ч. ложка — универсальной приправы
- пол ч. ложки — соли
- молотый черный перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовим ароматную смесь, которой будем смазывать веер из баклажанов. В посуде смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, приправу для овощей, буквально одну чайную ложку, половину чайной ложки соли, и щепотку черного молотого перца. Перемешайте тщательно. Готово
- Баклажаны промойте и обсушите бумажным полотенцем. Баклажан разрежьте вдоль, так чтобы получились пласты одной толщины (7 или 8 мм), Пластины будут держаться на плодоножке. Поэтому, аккуратно разрезайте. Получается, сантиметра 4 вы не дорежете
- Сыр и помидоры нарежьте тонкими ломтиками
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него баклажаны, расправьте лепестки веера, при помощи руки
- Каждый пласт обильно смажьте нашей смесью. Затем в каждый разрез положите ломтики сыра и помидоров. Чередуйте
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час. Примерно. Вы ориентируйтесь на работу своей духовки. Следите, чтобы сыр не подгорел. Он должен расплавиться. А баклажан станет нежным и мягким. Это блюдо универсальное. Оно вкусное и в горячем и в холодном виде. Можно при подаче полить майонезом. Очень вкусное сочетание продуктов. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Вторые блюда: Куриные ножки в тесте
Невероятное блюдо! Оно и вкусное и выглядит восхитительно! Приготовив это второе блюдо вы точно удивите гостей и родных! Куриные голени получаются такими нежными, аппетитными. Подавать их сразу с духовки!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — слоеного теста
- 6 (шесть) шт — куриных голеней
- 2 (две) ст. ложки — соевого соуса
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 1 (одна) шт — яичного желтка
- 1 (одна) ч. ложка — кунжута
- щепотка черного молотого перца
Рецепт приготовления:
- Курицу замаринуйте. Я мариную так: две столовые ложки соевого соуса, измельченный чеснок, один зубчик, и щепотка черного молотого перца. Тщательно нужно втирать маринад в голени, чтобы хорошо мясо пропиталось и при комнатной температуре оставить на полчаса
- Когда приступите к обжариванию голени, чеснок уберите, иначе он подгорит
- Обжаривайте голени на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Переворачивайте их периодически
- После чего переложите курицу в посуду, пусть остынет
- Тесто слоеное, бездрожжевое. Раскатайте его скалкой в квадратный пласт. Затем разрежьте его на 6 длинных полос
- Куриные голени обверните в тесто (по типу сосиска в тесте)
- Переложите их на предварительно застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте желтком и присыпьте кунжутом. Отправьте блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. Вы же, ориентируйтесь на работу своей духовки. Куриные ножки подавайте с любимым соусом, кетчупом, зеленью, свежими овощами! Блюдо нежнейшее. Выглядит красиво очень! На здоровье!
Тыква, фаршированная мясом.
Я это блюдо называю солнечным горшочком! Выглядит великолепно! А вкус. Тут словами не передать, нужно пробовать. Обязательно.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 1 (один) кг — свинины
- 1 (одна) шт — тыквы (крупной)
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — перца болгарского
- 2 (два) зубчика — чеснока
- полторы столовой ложки — приправы для шашлыка
- масло растительное пару ложек
- 1 (один) пучок — петрушки
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- щепотка черного молотого перца
Рецепт приготовления:
- Для приготовления второго блюда тыква нам нужна круглой формы. И большая довольно. У меня тянет на два килограмма. Помойте ее и срежьте шапочку
- При помощи столовой ложки нужно выскребать мякоть и семена
- Готовим начинку. Мясо промойте и нарежьте средним кусочком. И обжаривайте его на сковороде с растительным маслом. Жарьте на большом огне чтобы мясо подрумянилось
- Овощи нарежьте мелким кубиком
- И обжарьте их на той же сковороде, где жарили мясо
- После чего смешайте овощи и мясо
- Чеснок измельчите и зелень тоже мелко порубите
- Отправьте это к мясу с овощами. Посолите начинку, поперчите, приправьте. Перемешайте и наполняем тыкву
- Переложите вкусную массу в наш солнечный горшочек. Накройте тыкву крышечкой нашей, от тыквы. На противень застелите фольгу. Положите тыкву и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полтора часа. Вы ориентируйтесь на работу своей духовки. Как нам известно, у каждой хозяйки она работает по своему. При нажатии тыква будет мягкой. Или же легко прокалываться ножом
- Подавать блюдо следует в горячем виде. Нарежьте порционными кусочками наш чудо — горшочек и спешите угощать всех, кто с нетерпением ждал этот шедевр!
Шампиньоны, фаршированные курицей и сыром в духовке.
Удивительный рецепт приготовления второго блюда. Оно такое сытное, вкусное и красивое. Отличный вариант для праздника! На нужны будут крупные шампиньоны. Диаметр шляпки примерно 6 см. Остальные подробности в рецепте.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — шампиньонов
- 300 (триста) гр — куриной грудки
- 150 (сто пятьдесят) гр — сыра российского
- 1 (одна) шт — лука
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Грибы промойте под проточной водой. Ножки нарежьте мелко. Со шляпок снимите белую кожицу. Получится чашечка
- Переложите грибы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посолите их и поперчите
- Лук мелко нарежьте
- И отправьте его обжариваться на растительном масле вместе с нарезанными ножками грибов
- Филе грудки нарежьте мелко и отправьте к луку и грибам
- Обязательно на сильном огне обжаривайте минуты три. Начинку посолите и поперчите по вкусу. Можно и любимых приправ добавьте
- Выложите начинку в наши шляпки
- Сверху начинки выложите тертый сыр, горочкой
- Отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут, не более
- Подавайте второе блюдо сразу. В горячем виде. Готовьте на здоровье и с удовольствием!
Язык в сухарях.
Простое второе блюдо, но такое полезное, и вкусное, что можно проглотить язык! Подавать с картофельным пюре, овощами, рисом.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 4 (четыре) шт — свиного языка
- полтора литра воды
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (одна) шт -лука
- 1 (одна) ст. ложка — соли
- 2 (две) шт — лаврового листа
- 5 (пять) шт — душистого перца
На панировку и жарку
- 70 (семьдесят) гр — муки
- 70 (семьдесят) гр — панировочных сухарей
- 1 (одна) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Воду доведите до кипения и выложите в нее языки. Варите
- Появится пена, слейте воду. Языки промойте и вновь залейте водой и варите час после закипания. Потом добавьте очищенные морковь и лук, лавровый лист, соль и душистый перец
- Варите еще полчаса
- После того как сварятся языки, вы их охладите, в посуде со льдом
- С языка снимите пленку шкурку
- После этого, языки вновь опустите в бульон, минут на двадцать. Так он впитает еще больше аромата от овощей и специй
- Потом нарежьте язык порционными кусочками, поперек волокон
- Смешайте все для панировки и обваляйте в этой массе кусочки языка. Но прежде, чем в массе сухой. надо окунуть в яйце
- Налейте в глубокую сковороду масло и обжаривайте язык с обеих сторон до появления хрустящей корочки. Подавать блюдо с любимым соусом и свежей зеленью. На здоровье!
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