Рецепты кулича на Пасху 2021! Быстро и просто, без дрожжей: творожные куличи как пух

Творожные куличи – это традиционная пасхальная выпечка. Сдоба получается очень мягкой, пышной, с легким цитрусовым ароматом. По желанию вы еще можете добавлять разные добавки- изюм, курагу, цукаты и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 160 г;
- творог, 300 г;
- мука, около 250 г;
- разрыхлитель, 12 г;
- изюм и другие наполнители по 50 г;
- соль и сода, ванилин по щепотке.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем миксером и частями всыпаем сахар, взбиваем до увеличения массы в объеме.
Совет: все продукты должны быть комнатной температуры. Творог берите любой жирности.
Вливаем растопленное сливочное масло и взбиваем.
Добавляем творог и продолжаем взбивать до однородности.
По вкусу можно добавить цедру лимона или апельсина.
Всыпаем соль и соду, ванилин, изюм и цукаты, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель и вымешиваем достаточно густое тесто.
Бумажные формы смазываем растительным маслом и выкладываем до половины тесто. На 5 формочек получится по 200 г теста.
Выпекаем куличи при 180 градусах около 40 – 50 минут.
Остужаем сдобу на решетке. По желанию формочки можно снять.
Куличи получаются отличными, долго остаются свежими, особенно, если будете хранить в закрытом пакете.Сверху можно покрыть глазурью или полить шоколадом.
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