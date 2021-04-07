Рецепты кулича на Пасху 2021! Быстро и просто, без дрожжей: творожные куличи как пух

Творожные куличи – это традиционная пасхальная выпечка. Сдоба получается очень мягкой, пышной, с легким цитрусовым ароматом. По желанию вы еще можете добавлять разные добавки- изюм, курагу, цукаты и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

масло сливочное, 100 г;

сахар, 160 г;

творог, 300 г;

мука, около 250 г;

разрыхлитель, 12 г;

изюм и другие наполнители по 50 г;

соль и сода, ванилин по щепотке.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем миксером и частями всыпаем сахар, взбиваем до увеличения массы в объеме.

Совет: все продукты должны быть комнатной температуры. Творог берите любой жирности.

Вливаем растопленное сливочное масло и взбиваем.

Добавляем творог и продолжаем взбивать до однородности.

По вкусу можно добавить цедру лимона или апельсина.

Всыпаем соль и соду, ванилин, изюм и цукаты, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель и вымешиваем достаточно густое тесто.

Бумажные формы смазываем растительным маслом и выкладываем до половины тесто. На 5 формочек получится по 200 г теста.

Выпекаем куличи при 180 градусах около 40 – 50 минут.

Остужаем сдобу на решетке. По желанию формочки можно снять.