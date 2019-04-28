Маринованная скумбрия в банке. Вкуснее любой дорогой рыбы

Экспресс-рыбка за 3 часа!
Ингредиенты:
Скумбрия — 2 шт.
Соль — 3 ст.л
Вода — 0.5 л
Лук репчатый — 1 шт.
Растительное масло — 2 стол.л
Столовый уксус — 2 стол.л
Приготовление
Готовим солевой раствор: наливаем 0,5 литровую банку некипяченую воду, растворяем в ней полных 3 ст.л. соли. Опускаем в раствор помытое сырое яйцо. Яйцо должно всплыть и выступать над поверхностью воды кругляшком d1,5 см. Если яйцо клонится вбок — добавляем воды до полного его выравнивания.
Размораживаем предварительно слегка рыбу, чтобы можно было красиво нарезать ровными кусочками. Удаляем внутренности и черную пленку. Нарезаем рыбу кусочками по 1,5-2 см., не вспарывая брюшко.
Заливаем рыбу солевым раствором,накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 2 часа.
Затем сливаем воду.
Нарезаем лук полукольцами.
Кладем на дно емкости немного порезанного лука, затем кладем слой рыбы, сверху опять лук. Поливаем 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. уксуса (можно взять меньше, просто побрызгать).
Выкладываем второй слой рыбы, лук, масло и уксус.
Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 1 час.
Такая рыбка хранится до двух недель!
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