Маринованная скумбрия в банке. Вкуснее любой дорогой рыбы

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт.

Соль — 3 ст.л

Вода — 0.5 л

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 2 стол.л

Столовый уксус — 2 стол.л

Приготовление

Готовим солевой раствор: наливаем 0,5 литровую банку некипяченую воду, растворяем в ней полных 3 ст.л. соли. Опускаем в раствор помытое сырое яйцо. Яйцо должно всплыть и выступать над поверхностью воды кругляшком d1,5 см. Если яйцо клонится вбок — добавляем воды до полного его выравнивания.

Размораживаем предварительно слегка рыбу, чтобы можно было красиво нарезать ровными кусочками. Удаляем внутренности и черную пленку. Нарезаем рыбу кусочками по 1,5-2 см., не вспарывая брюшко.

Заливаем рыбу солевым раствором,накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 2 часа.

Затем сливаем воду.

Нарезаем лук полукольцами.

Кладем на дно емкости немного порезанного лука, затем кладем слой рыбы, сверху опять лук. Поливаем 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. уксуса (можно взять меньше, просто побрызгать).

Выкладываем второй слой рыбы, лук, масло и уксус.

Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 1 час.

Такая рыбка хранится до двух недель!