Вкусный домашний пирог – аромат детства у Вас дома

Если Вы еще не знаете, чем же порадовать Вашу семью и что же приготовить к чаю, тогда предлагаю Вам испечь вкусный домашний пирог. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Пирог получается очень вкусным, прост в изготовлении, не требует большой затраты времени.

Вкусный домашний пирог: нужно

два больших яйца

две трети стакана сахара

сто грамм сливочного масла или же маргарина

соли – на кончике ножа

полбанки сгущенки

полстакана сметаны

по чайной ложке соды и уксуса

двести восемьдесят грамм муки

Домашний пирог, как же его готовить

Масло заранее достать из холодильника и подождать, чтобы оно стало мягким.

Два яйца вбить в глубокую пиалу, добавить сахар и взбить миксером до получения пышной пены.

Затем добавить размягченное сливочное масло, сметану, сгущенку, соль и вновь взбить миксером.

Чайную ложку соды погасить уксусом и добавить в пиалу. Размешать.

Маленькими порциями просеять муку к остальным компонентам, при этом осторожно перемешивая все миксером на минимальной скорости.

Форму для выпечки заранее застелить калькой, смазать маслом.

Выложить тесто в форму. Форму необходимо немного прокрутить, чтобы тесто распределилось ближе к краям.

Заложить в духовку при температуре сто восемьдесят градусов на пятьдесят минут. Готов пирог или нет, можно проверить деревянной палочкой. Если при протыкании, к палочке тесто не липнет, значит пирог готов.

Готов пирог или нет, можно проверить деревянной палочкой. Если при протыкании, к палочке тесто не липнет, значит пирог готов. Готовый пирог достать из духовки, подождать пока остынет, ножичком отделить от краев формы.

Снять из формы и смазать сметанным, лимонным или же любым другим кремом. Можно смазать также сгущенкой и посыпать тертым шоколадом, толченными орешками.

Вкуснейший домашний пирог ждет Вас.

Вкусный домашний пирог: Видео

Зовите всех своих домочадцев пить чай и наслаждаться великолепным десертом!