Вкусный домашний пирог – аромат детства у Вас дома

Если Вы еще не знаете, чем же порадовать Вашу семью и что же приготовить к чаю, тогда предлагаю Вам испечь вкусный домашний пирог. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.
Пирог получается очень вкусным, прост в изготовлении, не требует большой затраты времени.
Вкусный домашний пирог: нужно
- два больших яйца
- две трети стакана сахара
- сто грамм сливочного масла или же маргарина
- соли – на кончике ножа
- полбанки сгущенки
- полстакана сметаны
- по чайной ложке соды и уксуса
- двести восемьдесят грамм муки
Домашний пирог, как же его готовить
- Масло заранее достать из холодильника и подождать, чтобы оно стало мягким.
- Два яйца вбить в глубокую пиалу, добавить сахар и взбить миксером до получения пышной пены.
- Затем добавить размягченное сливочное масло, сметану, сгущенку, соль и вновь взбить миксером.
- Чайную ложку соды погасить уксусом и добавить в пиалу. Размешать.
- Маленькими порциями просеять муку к остальным компонентам, при этом осторожно перемешивая все миксером на минимальной скорости.
- Форму для выпечки заранее застелить калькой, смазать маслом.
- Выложить тесто в форму. Форму необходимо немного прокрутить, чтобы тесто распределилось ближе к краям.
- Заложить в духовку при температуре сто восемьдесят градусов на пятьдесят минут. Готов пирог или нет, можно проверить деревянной палочкой. Если при протыкании, к палочке тесто не липнет, значит пирог готов.
- Готовый пирог достать из духовки, подождать пока остынет, ножичком отделить от краев формы.
- Снять из формы и смазать сметанным, лимонным или же любым другим кремом. Можно смазать также сгущенкой и посыпать тертым шоколадом, толченными орешками.
Вкуснейший домашний пирог ждет Вас.
Вкусный домашний пирог: Видео
Зовите всех своих домочадцев пить чай и наслаждаться великолепным десертом!
Свежие комментарии