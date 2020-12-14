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Вкусный домашний пирог – аромат детства у Вас дома

Если Вы еще не знаете, чем же порадовать Вашу семью и что же приготовить к чаю, тогда предлагаю Вам испечь вкусный домашний пирог. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Пирог получается очень вкусным, прост в изготовлении, не требует большой затраты времени.

Вкусный домашний пирог: нужно

домашний пирог

  • два больших яйца
  • две трети стакана сахара
  • сто грамм сливочного масла или же маргарина
  • соли – на кончике ножа
  • полбанки сгущенки
  • полстакана сметаны
  • по чайной ложке соды и уксуса
  • двести восемьдесят грамм муки

Домашний пирог, как же его готовить

  • Масло заранее достать из холодильника и подождать, чтобы оно стало мягким.
  • Два яйца вбить в глубокую пиалу, добавить сахар и взбить миксером до получения пышной пены.
  • Затем добавить размягченное сливочное масло, сметану, сгущенку, соль и вновь взбить миксером.

Вкусный домашний пирог – аромат детства у Вас дома

  • Чайную ложку соды погасить уксусом и добавить в пиалу. Размешать.
  • Маленькими порциями просеять муку к остальным компонентам, при этом осторожно перемешивая все миксером на минимальной скорости.
  • Форму для выпечки заранее застелить калькой, смазать маслом.
  • Выложить тесто в форму. Форму необходимо немного прокрутить, чтобы тесто распределилось ближе к краям.
  • Заложить в духовку при температуре сто восемьдесят градусов на пятьдесят минут.
    Готов пирог или нет, можно проверить деревянной палочкой. Если при протыкании, к палочке тесто не липнет, значит пирог готов.
  • Готовый пирог достать из духовки, подождать пока остынет, ножичком отделить от краев формы.

Вкусный домашний пирог – аромат детства у Вас дома

  • Снять из формы и смазать сметанным, лимонным или же любым другим кремом. Можно смазать также сгущенкой и посыпать тертым шоколадом, толченными орешками.

Вкуснейший домашний пирог ждет Вас.

Вкусный домашний пирог: Видео

 

Зовите всех своих домочадцев пить чай и наслаждаться великолепным десертом!

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