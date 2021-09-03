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Открыл старый бабушкин сундук и нашел рецепт помидор. «Зимняя метелица» — без стерилизации

Очень удачный рецепт консервированных томатов с чесноком, которые получаются просто роскошными и ароматными. Маринад насыщенный, подходит для готовки домашней горчицы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры;
  • чеснок;
  • перец черный, душистый;
  • вода, 2 л;
  • соль, 2 ст.л;
  • сахар, 150 г;
  • уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Томаты выбирайте небольшие, плотные, не переспевшие.

Чеснока берите головку или две, он создает необходимый вкус и аромат маринада и отдает его томатам.

Чеснок трем на терке или мелко рубим, можно измельчать блендером.

Томаты складываем в банку и заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Выливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, перец, уксус и доводим до кипения.

В банку к томатам кладем перец горошком и заливаем маринадом, закручиваем крышками.

Открыл старый бабушкин сундук и нашел рецепт помидор. «Зимняя метелица» — без стерилизации

Храним в подвале или в кладовке.

Открыл старый бабушкин сундук и нашел рецепт помидор. «Зимняя метелица» — без стерилизации

Томаты получаются плотными, не растрескавшимися, ароматными, сладко-кислыми.

Открыл старый бабушкин сундук и нашел рецепт помидор. «Зимняя метелица» — без стерилизации

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