Открыл старый бабушкин сундук и нашел рецепт помидор. «Зимняя метелица» — без стерилизации

Очень удачный рецепт консервированных томатов с чесноком, которые получаются просто роскошными и ароматными. Маринад насыщенный, подходит для готовки домашней горчицы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры;
- чеснок;
- перец черный, душистый;
- вода, 2 л;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 150 г;
- уксус 9 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Томаты выбирайте небольшие, плотные, не переспевшие.
Чеснока берите головку или две, он создает необходимый вкус и аромат маринада и отдает его томатам.
Чеснок трем на терке или мелко рубим, можно измельчать блендером.
Томаты складываем в банку и заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Выливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, перец, уксус и доводим до кипения.
В банку к томатам кладем перец горошком и заливаем маринадом, закручиваем крышками.
Храним в подвале или в кладовке.
Томаты получаются плотными, не растрескавшимися, ароматными, сладко-кислыми.
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