Томатный сок с болгарским перцем на зиму: лучший рецепт

Томатный сок с болгарским перцем на зиму! Сегодня предлагаем Вам приготовить вкуснейший томатный сок с болгарским перцем, который можно закатать на зиму.

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: ингредиенты

четыре килограмма помидоров

половина килограмма болгарского перца

три лавровых листа

три чайные ложки соли

три литровые банки и крышки

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: рецепт

Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать произвольными небольшими кусочками.

Помидорные кусочки отправить в соковыжималку и выжать сок.

Сок перелить в глубокую кастрюлю.

Перец также помыть, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кусочками и пропустить через соковыжималку.

Отправить к томатному соку.

Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.

Как только жидкость закипит, положить лавровый лист, добавить соль и все тщательно перемешать.

Снова довести до кипения и кипятить ровно десять минут.

Баночки нужно заранее простерилизовать в духовом шкафу, а крышки – помыть горячей водой с содой.

В баночку положить железную ложку, чтобы она не лопнула.

Прямо с огня томатный сок залить в банку до уровня резьбы.

Банку закатать и перевернуть.

Точно также залить томатный сок в оставшиеся банки.

Баночки укутать и оставить, чтобы они сами остыли.

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: готов!

Вот и готов наш вкусный томатный сок с болгарским перцем. Банки уберите в прохладное место и можно держать там аж до самой зимы.

Зимой, когда откроете одну баночку, то яркий, насыщенный вкус и аромат томатов и перчика сразу же напомнят Вам о лете!