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Томатный сок с болгарским перцем на зиму: лучший рецепт

Томатный сок с болгарским перцем на зиму! Сегодня предлагаем Вам приготовить вкуснейший томатный сок с болгарским перцем, который можно закатать на зиму.

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: ингредиенты

  • четыре килограмма помидоров

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: лучший рецепт

  • половина килограмма болгарского перца
  • три лавровых листа
  • три чайные ложки соли
  • три литровые банки и крышки

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: рецепт

  • Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать произвольными небольшими кусочками.
  • Помидорные кусочки отправить в соковыжималку и выжать сок.
  • Сок перелить в глубокую кастрюлю.

Томатный сок с болгарским перцем на зиму

  • Перец также помыть, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кусочками и пропустить через соковыжималку.
  • Отправить к томатному соку.
  • Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.
  • Как только жидкость закипит, положить лавровый лист, добавить соль и все тщательно перемешать.
  • Снова довести до кипения и кипятить ровно десять минут.
  • Баночки нужно заранее простерилизовать в духовом шкафу, а крышки – помыть горячей водой с содой.
  • В баночку положить железную ложку, чтобы она не лопнула.
  • Прямо с огня томатный сок залить в банку до уровня резьбы.
  • Банку закатать и перевернуть.
  • Точно также залить томатный сок в оставшиеся банки.
  • Баночки укутать и оставить, чтобы они сами остыли.

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: лучший рецепт

Томатный сок с болгарским перцем на зиму: готов!

Вот и готов наш вкусный томатный сок с болгарским перцем. Банки уберите в прохладное место и можно держать там аж до самой зимы.

Зимой, когда откроете одну баночку, то яркий, насыщенный вкус и аромат томатов и перчика сразу же напомнят Вам о лете!

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