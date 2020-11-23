Томатный сок с болгарским перцем на зиму: лучший рецепт

Томатный сок с болгарским перцем на зиму! Сегодня предлагаем Вам приготовить вкуснейший томатный сок с болгарским перцем, который можно закатать на зиму.
Томатный сок с болгарским перцем на зиму: ингредиенты
- четыре килограмма помидоров
- половина килограмма болгарского перца
- три лавровых листа
- три чайные ложки соли
- три литровые банки и крышки
Томатный сок с болгарским перцем на зиму: рецепт
- Помидоры помыть, удалить плодоножки и нарезать произвольными небольшими кусочками.
- Помидорные кусочки отправить в соковыжималку и выжать сок.
- Сок перелить в глубокую кастрюлю.
- Перец также помыть, удалить плодоножки и семена, нарезать небольшими кусочками и пропустить через соковыжималку.
- Отправить к томатному соку.
- Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.
- Как только жидкость закипит, положить лавровый лист, добавить соль и все тщательно перемешать.
- Снова довести до кипения и кипятить ровно десять минут.
- Баночки нужно заранее простерилизовать в духовом шкафу, а крышки – помыть горячей водой с содой.
- В баночку положить железную ложку, чтобы она не лопнула.
- Прямо с огня томатный сок залить в банку до уровня резьбы.
- Банку закатать и перевернуть.
- Точно также залить томатный сок в оставшиеся банки.
- Баночки укутать и оставить, чтобы они сами остыли.
Томатный сок с болгарским перцем на зиму: готов!
Вот и готов наш вкусный томатный сок с болгарским перцем. Банки уберите в прохладное место и можно держать там аж до самой зимы.
Зимой, когда откроете одну баночку, то яркий, насыщенный вкус и аромат томатов и перчика сразу же напомнят Вам о лете!
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