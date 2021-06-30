Торт Пьяная слива с черносливом. Оригинальный и невероятно вкусный корж

Торт Пьяная слива с черносливом поразит Вас своим вкусом.
Торт Пьяная слива с черносливом: ингредиенты
- Тёмный ром – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Вяленый чернослив – 500 г. (пятьсот грамм)
Для коржа:
- Мука – 1.5 ст. (полтора стакана)
- Подсолнечное масло – ¾ ст. (три четверти стакана)
- Сахар – 1.5 ст. (полтора стакана)
- Яйца – 5 шт. (пять штук)
- Вода – ½ ст. (пол стакана)
- Какао – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Для пропитки:
- Вода – 100 мл. (сто миллилитров)
- Растворимый кофе – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Ром – 3 ст. л. (три столовых ложки)
Для крема:
- Нутелла (или другая шоколадная паста) – 400 г. (четыреста грамм)
- Масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Маскарпоне – 125 г. (сто двадцать пять грамм)
Дополнительно:
- Чёрный шоколад – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Сливовое варенье
- Сливки – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
Способ приготовления:
- Нарежьте небольшими кусочками чернослив, выложите в небольшую кастрюльку, залейте ромом, ставьте на огонь. Доведите до кипения, накройте крышкой, оставьте на 1:00. Остатки рома слейте, Чернослив просушите на бумажном рушнике.
- Корж. Воду, масло, какао и один стакан сахара доведите до кипения, затем снимите с огня и оставьте остывать. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до устойчивых пиков, добавляйте по ложке сахар и каждый раз взбивайте.
- По одному добавьте желтки, взбивая на самой маленькой скорости. Затем добавьте охлаждённую шоколадную смесь, аккуратно вымесите при помощи лопатки.
- К жидким ингредиентам добавьте муку, разрыхлитель и соду и перемешайте. Выпекайте при 180 градусах в течение 4-45 минут. После охлаждения корж разрежьте на две части.
- Крем: размягчённое масло взбейте с нутеллой, добавьте маскарпоне, чернослив и вымесите.
- Соберите торт: корж, смесь для пропитки, тонкий слой варенья, крем сверху второй корж.
- Сливки хорошо нагрейте, добавьте разломанный шоколад, минуту вымешивайте до однородности. После охлаждения полейте сверху корж.
Торт Пьяная слива с черносливом готов.
Приятного аппетита!
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