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Торт Пьяная слива с черносливом. Оригинальный и невероятно вкусный корж

Торт Пьяная слива с черносливом поразит Вас своим вкусом.

Торт Пьяная слива с черносливом: ингредиенты

Торт Пьяная слива с черносливом. Оригинальный и невероятно вкусный корж 2

  1. Тёмный ром – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Вяленый чернослив – 500 г. (пятьсот грамм)

Для коржа:

  1. Мука – 1.5 ст. (полтора стакана)
  2. Подсолнечное масло – ¾ ст. (три четверти стакана)
  3. Сахар – 1.5 ст. (полтора стакана)
  4. Яйца – 5 шт. (пять штук)
  5. Вода – ½ ст. (пол стакана)
  6. Какао – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  7. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

Для пропитки:

  1. Вода – 100 мл. (сто миллилитров)
  2. Растворимый кофе – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Ром – 3 ст. л. (три столовых ложки)

Для крема:

  1. Нутелла (или другая шоколадная паста) – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Масло – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Маскарпоне – 125 г. (сто двадцать пять грамм)

Дополнительно:

  1. Чёрный шоколад – 120 г. (сто двадцать грамм)
  2. Сливовое варенье
  3. Сливки – 120 мл. (сто двадцать миллилитров)

Способ приготовления:

  • Нарежьте небольшими кусочками чернослив, выложите в небольшую кастрюльку, залейте ромом, ставьте на огонь. Доведите до кипения, накройте крышкой, оставьте на 1:00. Остатки рома слейте, Чернослив просушите на бумажном рушнике.
  • Корж. Воду, масло, какао и один стакан сахара доведите до кипения, затем снимите с огня и оставьте остывать.
    Отделите белки от желтков. Белки взбейте до устойчивых пиков, добавляйте по ложке сахар и каждый раз взбивайте.
  • По одному добавьте желтки, взбивая на самой маленькой скорости. Затем добавьте охлаждённую шоколадную смесь, аккуратно вымесите при помощи лопатки.
  • К жидким ингредиентам добавьте муку, разрыхлитель и соду и перемешайте. Выпекайте при 180 градусах в течение 4-45 минут. После охлаждения корж разрежьте на две части.
  • Крем: размягчённое масло взбейте с нутеллой, добавьте маскарпоне, чернослив и вымесите.
  • Соберите торт: корж, смесь для пропитки, тонкий слой варенья, крем сверху второй корж.
  • Сливки хорошо нагрейте, добавьте разломанный шоколад, минуту вымешивайте до однородности. После охлаждения полейте сверху корж.

Торт Пьяная слива с черносливом готов.

Торт Пьяная слива с черносливом

Приятного аппетита!

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