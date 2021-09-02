Картофель с куриными крылышками — готовим в духовке

На ужин приготовим в духовке картофель с куриными крылышками. Просто и вкусно! Это блюдо подходит как для ежедневного меню, так и на праздники.
Картофель с куриными крылышками: Нужно
Для курицы:
- килограмм куриных крылышек
- половина чайной ложки паприки
- половина чайной ложки хмели-сунели или же приправы для курицы
- шесть-семь грамм соли
- столовая ложка сметаны
Для картошки:
- штук шесть больших или же десять средних клубней картофеля
- сорок пять миллилитров растительного масла
- половина чайной ложки сладкой паприки
- треть чайной ложки куркумы
- половина чайной ложки соли
- черный перец – на вкус
Как же готовить картофель с куриными крылышками
Для начала надо подготовить крылышки:
- Куриные крылышки разрезать на три части и хорошенько помыть. Выложить их в миску, посолить. Добавить паприку, черный перец, хмели-сунели или приправы для курицы.
- Доложить также сметану и хорошо перемешать, так, чтобы крылышки полностью бы покрылись сметаной и специями.
А теперь – к картофелю:
- Картошку почистить, помыть и разрезать на средние куски. Поместить в другую миску, посолить и добавить паприку, куркуму и черный перец.
- Добавить растительное масло и все перемешать.
- Крылышки и картошечку накрыть пищевой пленкой и отложить на полчаса, чтобы они пропитались специями.
- Противень спрыснуть растительным маслом.
- В противень уложить картофель вместе с выделившимся соком в один слой.
- Крылышки разместить поверх картофеля.
- Духовку нужно заранее разогреть.
- Заложить в нее противень и запекать блюдо при ста девяноста градусах.
- Примерно через полчаса, как только крылышки зарумянятся, их нужно перевернуть. После этого блюдо продержать в духовке еще где-то полчаса до готовности картофеля.
- Готовое блюдо достать из духовки, выложить в большую тарелку и подать в горячем виде вместе с каким-нибудь овощным салатом.
Очень сочный и очень вкусный ужин готов.
Зовите всех к столу, кушайте и наслаждайтесь!
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