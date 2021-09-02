Картофель с куриными крылышками — готовим в духовке

На ужин приготовим в духовке картофель с куриными крылышками. Просто и вкусно! Это блюдо подходит как для ежедневного меню, так и на праздники.

Картофель с куриными крылышками: Нужно

Для курицы:

килограмм куриных крылышек

половина чайной ложки паприки

половина чайной ложки хмели-сунели или же приправы для курицы

шесть-семь грамм соли

столовая ложка сметаны

Для картошки:

штук шесть больших или же десять средних клубней картофеля

сорок пять миллилитров растительного масла

половина чайной ложки сладкой паприки

треть чайной ложки куркумы

половина чайной ложки соли

черный перец – на вкус

Как же готовить картофель с куриными крылышками

Для начала надо подготовить крылышки:

Куриные крылышки разрезать на три части и хорошенько помыть. Выложить их в миску, посолить. Добавить паприку, черный перец, хмели-сунели или приправы для курицы.

Доложить также сметану и хорошо перемешать, так, чтобы крылышки полностью бы покрылись сметаной и специями.

А теперь – к картофелю:

Картошку почистить, помыть и разрезать на средние куски. Поместить в другую миску, посолить и добавить паприку, куркуму и черный перец.

Добавить растительное масло и все перемешать.

Крылышки и картошечку накрыть пищевой пленкой и отложить на полчаса, чтобы они пропитались специями.

Противень спрыснуть растительным маслом.

В противень уложить картофель вместе с выделившимся соком в один слой.

Крылышки разместить поверх картофеля.

Духовку нужно заранее разогреть.

Заложить в нее противень и запекать блюдо при ста девяноста градусах.

Примерно через полчаса, как только крылышки зарумянятся, их нужно перевернуть. После этого блюдо продержать в духовке еще где-то полчаса до готовности картофеля.

Готовое блюдо достать из духовки, выложить в большую тарелку и подать в горячем виде вместе с каким-нибудь овощным салатом.

Очень сочный и очень вкусный ужин готов.

Зовите всех к столу, кушайте и наслаждайтесь!