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Картофель с куриными крылышками — готовим в духовке

На ужин приготовим в духовке картофель с куриными крылышками. Просто и вкусно! Это блюдо подходит как для ежедневного меню, так и на праздники.

Картофель с куриными крылышками: Нужно

Картофель с куриными крылышками - готовим в духовке 17

Для курицы:

  • килограмм куриных крылышек
  • половина чайной ложки паприки
  • половина чайной ложки хмели-сунели или же приправы для курицы
  • шесть-семь грамм соли
  • столовая ложка сметаны

Для картошки:

Картофель с куриными крылышками - готовим в духовке 18

  • штук шесть больших или же десять средних клубней картофеля
  • сорок пять миллилитров растительного масла
  • половина чайной ложки сладкой паприки
  • треть чайной ложки куркумы
  • половина чайной ложки соли
  • черный перец – на вкус

Как же готовить картофель с куриными крылышками

Для начала надо подготовить крылышки:

  • Куриные крылышки разрезать на три части и хорошенько помыть. Выложить их в миску, посолить. Добавить паприку, черный перец, хмели-сунели или приправы для курицы.

Картофель с куриными крылышками - готовим в духовке 19

  • Доложить также сметану и хорошо перемешать, так, чтобы крылышки полностью бы покрылись сметаной и специями.

А теперь – к картофелю:

  • Картошку почистить, помыть и разрезать на средние куски. Поместить в другую миску, посолить и добавить паприку, куркуму и черный перец.
  • Добавить растительное масло и все перемешать.
  • Крылышки и картошечку накрыть пищевой пленкой и отложить на полчаса, чтобы они пропитались специями.

Картофель с куриными крылышками - готовим в духовке 20

  • Противень спрыснуть растительным маслом.
  • В противень уложить картофель вместе с выделившимся соком в один слой.
  • Крылышки разместить поверх картофеля.
  • Духовку нужно заранее разогреть.
  • Заложить в нее противень и запекать блюдо при ста девяноста градусах.
  • Примерно через полчаса, как только крылышки зарумянятся, их нужно перевернуть. После этого блюдо продержать в духовке еще где-то полчаса до готовности картофеля.
  • Готовое блюдо достать из духовки, выложить в большую тарелку и подать в горячем виде вместе с каким-нибудь овощным салатом.

Очень сочный и очень вкусный ужин готов.

Зовите всех к столу, кушайте и наслаждайтесь!

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