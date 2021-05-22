Домашняя пицца с мясным бортиком. Оригинальная закуска для всей семьи

Домашняя пицца с мясным бортиком получается оригинальной и безумно вкусной. Готовьте пиццу по этому рецепту и удивляйте всех.

Домашняя пицца с мясным бортиком: ингредиенты

Тесто:

Манка — 100 гр. (сто грамм) Мука — 1 кг. (один килограмм) Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки) Сухие дрожжи — 3 гр. (три грамма) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Вода — 650 мл. (шестьсот пятьдесят миллилитров) Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Мясной бортик:

Ветчина сырокопчёная — 100 л. (сто ломтиков) Масло растительное Филе говядины — около 3 кг. (три килограмма) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Измельчённый розмарин — 3 ст. л (три столовые ложки) Измельчённый тимьян — 3 ст. л (три столовые ложки) Горчица — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Желток яичный Моцарелла — 100 гр. (сто грамм) Горсть измельчённой петрушки Перец, соль Шампиньоны — 1 кг. (один килограмм)

Топпинг:

Жареный фарш — 200 гр. (двести грамм) Моцарелла — 50 гр. (пятьдесят грамм) Томатный соус — 5 ст. л (пять столовых ложек) Говядина — 100 гр. (сто грамм) Бекон — 4 л. (четыре ломтика) Розмарин — одна веточка

Пошаговое приготовление:

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, чтобы приготовить тесто, воду добавьте в последнюю очередь. Всё тщательно перемешайте до получения однородного теста и оставьте подниматься в тёплом месте на 60 минут.

Всё тщательно перемешайте до получения однородного теста и оставьте подниматься в тёплом месте на 60 минут. Теперь займитесь приготовлением начинки: Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте вместе с чесноком.

Говядину необходимо разрезать так, чтобы потом можно было кольцом выложить её вдоль края пиццы. Хорошенько обжарьте куски мяса, приправив перцем и солью. Теперь мясо обваляйте в измельчённой зелени.

Таким же образом обжарьте шарики из фарша, кусочки говядины и бекон для топпинга.

Теперь займитесь приготовлением пиццы: тесто раскатайте в большой круг, примерно 60 см. в диаметре и выложите н него кольцами ветчину, отступите около 10 см. от края.

Сверху ветчины кладите жареные шампиньоны и покрытую зеленью говядину, добавьте верху слой горчицы.

Край теста смажьте желтком, затем края заверните так, чтобы говядина была полностью покрыта тестом. В центре круга пиццы выложите слой томатного соуса, тертой моцареллы, затем добавьте шарики из жареного фарша и кусочки говядины, розмарина и бекона, бортики пиццы. Посыпьте остатками моцареллы и поставьте в противень на 25 минут в духовку, разогретую до 250 градусов.

Домашняя пицца с мясным бортиком: Видео

Непростой, но очень вкусный рецепт! Готовьте на здоровье!