Домашняя пицца с мясным бортиком. Оригинальная закуска для всей семьи

Домашняя пицца с мясным бортиком получается оригинальной и безумно вкусной. Готовьте пиццу по этому рецепту и удивляйте всех.
Домашняя пицца с мясным бортиком: ингредиенты
Тесто:
- Манка — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 1 кг. (один килограмм)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сухие дрожжи — 3 гр. (три грамма)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 650 мл. (шестьсот пятьдесят миллилитров)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
Мясной бортик:
- Ветчина сырокопчёная — 100 л. (сто ломтиков)
- Масло растительное
- Филе говядины — около 3 кг. (три килограмма)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Измельчённый розмарин — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Измельчённый тимьян — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Горчица — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Желток яичный
- Моцарелла — 100 гр. (сто грамм)
- Горсть измельчённой петрушки
- Перец, соль
- Шампиньоны — 1 кг. (один килограмм)
Топпинг:
- Жареный фарш — 200 гр. (двести грамм)
- Моцарелла — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Томатный соус — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Говядина — 100 гр. (сто грамм)
- Бекон — 4 л. (четыре ломтика)
- Розмарин — одна веточка
Пошаговое приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, чтобы приготовить тесто, воду добавьте в последнюю очередь. Всё тщательно перемешайте до получения однородного теста и оставьте подниматься в тёплом месте на 60 минут.
- Теперь займитесь приготовлением начинки: Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте вместе с чесноком.
- Говядину необходимо разрезать так, чтобы потом можно было кольцом выложить её вдоль края пиццы. Хорошенько обжарьте куски мяса, приправив перцем и солью. Теперь мясо обваляйте в измельчённой зелени.
- Таким же образом обжарьте шарики из фарша, кусочки говядины и бекон для топпинга.
- Теперь займитесь приготовлением пиццы: тесто раскатайте в большой круг, примерно 60 см. в диаметре и выложите н него кольцами ветчину, отступите около 10 см. от края.
- Сверху ветчины кладите жареные шампиньоны и покрытую зеленью говядину, добавьте верху слой горчицы.
- Край теста смажьте желтком, затем края заверните так, чтобы говядина была полностью покрыта тестом. В центре круга пиццы выложите слой томатного соуса, тертой моцареллы, затем добавьте шарики из жареного фарша и кусочки говядины, розмарина и бекона, бортики пиццы. Посыпьте остатками моцареллы и поставьте в противень на 25 минут в духовку, разогретую до 250 градусов.
Домашняя пицца с мясным бортиком: Видео
Непростой, но очень вкусный рецепт! Готовьте на здоровье!
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