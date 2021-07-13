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Запеканка с мясом к ужину. Необычная запеканка с капустой и мясом

Запеканка с мясом к ужину получается необычной и очень вкусной, вам обязательно понравится.

Запеканка с мясом к ужину: ингредиенты

Запеканка с мясом к ужину

  1. Морковь — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Капуста — 700 гр. (семьсот грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Фарш — 400 гр. (четыреста грамм)
  5. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  6. Сухари — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Нашинкуйте капусту небольшими кусочками и переложите в миску.
  • Морковь натрите на тёрке, добавьте к капусте, посолите, поперчите, добавьте куркуму и перемешайте.
  • К овощам добавьте фарш, вбейте яйцо, всыпьте сухари и тщательно перемешайте.
  • Застелите противень пергаментной бумагой, выложите массу и разровняйте. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.
  • Натрите на крупной тёрке сыр, достаньте блюдо, посыпьте сверху сыром и обратно отправьте в духовку. Запекайте ещё 5 минут и можете подавать к столу.

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Запеканка с мясом к ужину. Необычная запеканка с капустой и мясом 2

Приятного аппетита!

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