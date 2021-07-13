Запеканка с мясом к ужину. Необычная запеканка с капустой и мясом

Запеканка с мясом к ужину получается необычной и очень вкусной, вам обязательно понравится.
Запеканка с мясом к ужину: ингредиенты
- Морковь — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Капуста — 700 гр. (семьсот грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Фарш — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Сухари — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Куркума — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нашинкуйте капусту небольшими кусочками и переложите в миску.
- Морковь натрите на тёрке, добавьте к капусте, посолите, поперчите, добавьте куркуму и перемешайте.
- К овощам добавьте фарш, вбейте яйцо, всыпьте сухари и тщательно перемешайте.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите массу и разровняйте. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.
- Натрите на крупной тёрке сыр, достаньте блюдо, посыпьте сверху сыром и обратно отправьте в духовку. Запекайте ещё 5 минут и можете подавать к столу.
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Приятного аппетита!
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