Необычный салат из моркови, который я готовлю всю весну и лето, круглый год (трачу не более 5 минут и вкусно очень)

Простой рецепт вкусного и полезного салата из моркови, особенно удачно получается из молодого овоща.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 1 шт;
- сельдерей, пара стеблей;
- зелень любая;
- соль, перец, другие специи;
- майонез, сметана, натуральный йогурт.
Процесс приготовления
Морковь трем на крупной терке и смешиваем с резанной зеленью и сельдереем.
Зелени берите много, выбирайте любую, смешиваем с морковью.
Заправлять этот салат можно любыми соусами: майонезом, натуральным йогуртом, растительным маслом и уксусом, соком лимона, горчицей с майонезом или сметаной.
Салат заправляем, перемешиваем и подаем к столу. Наставить его не нужно. По желанию, количество чеснока можно увеличить и тогда получается пикантная и острая закуска.
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