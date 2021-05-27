Скатерть-Самобранка

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Необычный салат из моркови, который я готовлю всю весну и лето, круглый год (трачу не более 5 минут и вкусно очень)

Простой рецепт вкусного и полезного салата из моркови, особенно удачно получается из молодого овоща.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • морковь, 1 шт;
  • сельдерей, пара стеблей;
  • зелень любая;
  • соль, перец, другие специи;
  • майонез, сметана, натуральный йогурт.

Процесс приготовления

Морковь трем на крупной терке и смешиваем с резанной зеленью и сельдереем.

Зелени берите много, выбирайте любую, смешиваем с морковью.

Заправлять этот салат можно любыми соусами: майонезом, натуральным йогуртом, растительным маслом и уксусом, соком лимона, горчицей с майонезом или сметаной.

Необычный салат из моркови, который я готовлю всю весну и лето, круглый год (трачу не более 5 минут и вкусно очень)

Салат заправляем, перемешиваем и подаем к столу. Наставить его не нужно. По желанию, количество чеснока можно увеличить и тогда получается пикантная и острая закуска.

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