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Вкусные булочки-круассаны. Воздушные, как в случае случае слоеного теста

Вкусные булочки-круассаны: ингредиенты

Вкусные булочки-круассаны

  • Теплая вода — 1 стакан
  • Молоко — 0,5 стакана
  • Сахар — 1 чайная ложка
  • Дрожжи — 8 гр. (чуть больше одной чайной ложки)
  • Мука — 500 гр.
  • Щепотка соли
  • Подсолнечное масло -2 ч. ложки
  • Сливочное масло — 100 гр.
  • Для начинки можете взять плитку шоколада, изюм, корицу с сахаром, легко плавящийся сыр.

Вкусные булочки-круассаны: приготовление

  • В удобную тару нальем один стакан теплой воды
  • На воду нальем полстакана молока комнатной температуры
  • Добавим 1 чайную ложку сахара, которые помогут дрожжам лучше развестись
  • Нам необходимо 1 ч. ложка и чуть больше, всего 8 гр. сухих дрожжей
  • Которые нужно всыпать в смесь воды и молока и слегка перемешать
  • Закроем тару пищевой пленкой и на полчаса отставим вызревать
  • Желательно оставить вызревать в теплом помещении, если же помещение недостаточно теплое, то закутать полотенцем и отправить в умеренно разогретую, отключенную духовку
  • Полчаса спустя слегка перемешаем
  • Заранее подготовим 500 гр. муки, в которую добавим щепотку соли
  • Начнем постепенно, просеивая, добавлять ее на смесь дрожжей и жидкости, периодически перемешивая
  • Это тесто используется не только для приготовления круассанов, но и булочек с изюмом, пиццы и другой выпечки
  • Как только всю муку мы всыпали и перемешали добавим 2 чайные ложки подсолнечного масла и прямо в таре начнем слегка вымешивать тесто
  • Также необходимо промаслить саму тару по бокам
  • Отставим тесто вызревать около трех часов в теплом месте
  • Обязательно следует накрыть пленкой, чтобы предотвратить попадание воздуха, так тесто подойдет быстрее, а также чтобы на поверхности теста не образовалась пленка
  • Спустя три часа, когда тесто как следует подошло, еще раз вымешаем и тесто слегка осядет
  • Разделим тесто на 10 равных частей и скатаем из них шары
  • Каждый шар переложим на поверхность, засыпанную мукой , слегка припорошим мукой и прикроем полотенцем
  • Оставим на полчаса
  • Этот рецепт отличается от остальных рецептов дрожжевого теста тем, что булочки на нем получаются слоеными
  • Слои получаются по следующему принципу
  • Каждый шар раскатываем диаметром примерно в тарелку
  • По очереди раскатываем каждый и распределим на столе
  • Если вы намерены сложить их по двое, то каждый слой хорошенько следует присыпать мукой
  • Необходимо взять 100 гр. сливочного масла
  • Порежем на кусочки и оставим дойти до комнатной температуры
  • Затем каждый слой помажем размягченным сливочным маслом толстым слоем
  • После того как мы все слои помазали сливочным маслом покроем их верхним слоем, который следует раскатать диаметром чуть больше остальных
  • Необходимо края по верхнему слою прикрепить друг к другу
  • Затем перевернуть
  • Снова присыпать мукой
  • И хорошо раскатать в виде окружности
  • После того, как раскатали, необходимо по диаметру поделить на 18 равных частей или, если вы хотите более крупные булочки, на меньшее количество частей
  • По широкой части сделаем небольшой надрез
  • Выбор начинки очень широкий, я сегодня буду использовать плитку шоколада
  • Можно использовать сыр, изюм с корицей и медом, варенье, то что на данный момент имеется под рукой
  • начнем взбивать 1 яйцо с чайной ложкой подсолнечного масла и обильно обмажем этой смесью все круассаны
  • Предварительно следует разогреть духовку
  • Выпекать будем первые 1 минут при температуре 200 градусов, чтобы круассаны хорошенько поднялись
  • Затем продолжим выпекать еще 20-25 минут уже при температуре 180 градусов
  • Достаем из духовки
  • У нас получились румяные, пышные и воздушные булочки-круассаны — только полюбуйтесь ими

Разрежьте один и посмотрите какие слои получились! Насладитесь их волшебным вкусом

Вкусные булочки-круассаны: готовы!

Вкусные булочки-круассаны. Воздушные, как в случае случае слоеного теста 2

Приятного аппетита!

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