Вкусные булочки-круассаны. Воздушные, как в случае случае слоеного теста

Вкусные булочки-круассаны: ингредиенты
- Теплая вода — 1 стакан
- Молоко — 0,5 стакана
- Сахар — 1 чайная ложка
- Дрожжи — 8 гр. (чуть больше одной чайной ложки)
- Мука — 500 гр.
- Щепотка соли
- Подсолнечное масло -2 ч. ложки
- Сливочное масло — 100 гр.
- Для начинки можете взять плитку шоколада, изюм, корицу с сахаром, легко плавящийся сыр.
Вкусные булочки-круассаны: приготовление
- В удобную тару нальем один стакан теплой воды
- На воду нальем полстакана молока комнатной температуры
- Добавим 1 чайную ложку сахара, которые помогут дрожжам лучше развестись
- Нам необходимо 1 ч. ложка и чуть больше, всего 8 гр. сухих дрожжей
- Которые нужно всыпать в смесь воды и молока и слегка перемешать
- Закроем тару пищевой пленкой и на полчаса отставим вызревать
- Желательно оставить вызревать в теплом помещении, если же помещение недостаточно теплое, то закутать полотенцем и отправить в умеренно разогретую, отключенную духовку
- Полчаса спустя слегка перемешаем
- Заранее подготовим 500 гр. муки, в которую добавим щепотку соли
- Начнем постепенно, просеивая, добавлять ее на смесь дрожжей и жидкости, периодически перемешивая
- Это тесто используется не только для приготовления круассанов, но и булочек с изюмом, пиццы и другой выпечки
- Как только всю муку мы всыпали и перемешали добавим 2 чайные ложки подсолнечного масла и прямо в таре начнем слегка вымешивать тесто
- Также необходимо промаслить саму тару по бокам
- Отставим тесто вызревать около трех часов в теплом месте
- Обязательно следует накрыть пленкой, чтобы предотвратить попадание воздуха, так тесто подойдет быстрее, а также чтобы на поверхности теста не образовалась пленка
- Спустя три часа, когда тесто как следует подошло, еще раз вымешаем и тесто слегка осядет
- Разделим тесто на 10 равных частей и скатаем из них шары
- Каждый шар переложим на поверхность, засыпанную мукой , слегка припорошим мукой и прикроем полотенцем
- Оставим на полчаса
- Этот рецепт отличается от остальных рецептов дрожжевого теста тем, что булочки на нем получаются слоеными
- Слои получаются по следующему принципу
- Каждый шар раскатываем диаметром примерно в тарелку
- По очереди раскатываем каждый и распределим на столе
- Если вы намерены сложить их по двое, то каждый слой хорошенько следует присыпать мукой
- Необходимо взять 100 гр. сливочного масла
- Порежем на кусочки и оставим дойти до комнатной температуры
- Затем каждый слой помажем размягченным сливочным маслом толстым слоем
- После того как мы все слои помазали сливочным маслом покроем их верхним слоем, который следует раскатать диаметром чуть больше остальных
- Необходимо края по верхнему слою прикрепить друг к другу
- Затем перевернуть
- Снова присыпать мукой
- И хорошо раскатать в виде окружности
- После того, как раскатали, необходимо по диаметру поделить на 18 равных частей или, если вы хотите более крупные булочки, на меньшее количество частей
- По широкой части сделаем небольшой надрез
- Выбор начинки очень широкий, я сегодня буду использовать плитку шоколада
- Можно использовать сыр, изюм с корицей и медом, варенье, то что на данный момент имеется под рукой
- начнем взбивать 1 яйцо с чайной ложкой подсолнечного масла и обильно обмажем этой смесью все круассаны
- Предварительно следует разогреть духовку
- Выпекать будем первые 1 минут при температуре 200 градусов, чтобы круассаны хорошенько поднялись
- Затем продолжим выпекать еще 20-25 минут уже при температуре 180 градусов
- Достаем из духовки
- У нас получились румяные, пышные и воздушные булочки-круассаны — только полюбуйтесь ими
Разрежьте один и посмотрите какие слои получились! Насладитесь их волшебным вкусом
Вкусные булочки-круассаны: готовы!
Приятного аппетита!
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