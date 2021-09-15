Яйца бенедикт с лососем. Роскошное начало дня для всей семьи

Яйца бенедикт с лососем — очень вкусное и оригинальное блюдо, которое понравится всей семье.
Яйца бенедикт с лососем: ингредиенты
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Белый хлеб — 2 к (два кусочка)
- Слабосолёная рыба — 210 гр. (двести десять грамм)
- Авокадо — 1 шт. (одна штука)
- Зелёный лук, соль, перец — по вкусу
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
Соус по — голландски:
- Желтки — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 110 гр. (сто десять грамм)
- Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Винный уксус (белый) — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль, перец — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Сформируйте два ломтя белого хлеба, не толще 2 см.
- Рыбу и авокадо сформирийте тонкими слайсами, сбрызните их соком лимона.
- Измельчите немного зелёного лука.
- В кастрюлю налейте воду, поставьте миску так, чтобы дно не соприкасалось с водой, кипятите и сделайте минимальный огонь.
- Масло растопите на сковороде, прожарьте хлеб с двух сторон и выложите на бумажное полотенце.
- Введите в миску желтки, поставьте на водяную баню, введите уксус и взбейте при помощи венчика около двух минут, чтобы масса увеличилась в два раза.
- По чуть-чуть введите масло, лимонный сок, соль, перец и продолжайте взбивать.
- Вымесите, уберите с огня и поставьте в холодный соусник.
- Приготовьте 4 ёмкости для яиц, в пятую установите сито. Вбейте в него яйцо так, чтобы желток остался цел. Лишний белок стекает, яйцо отправляется в миску. Аналогичным образом поступите со всеми яйцами.
- В кастрюлю влейте воду на 5 см., вскипятите, выложите 0,5 чайной ложки соли, огонь уменьшите.
- Аккуратно перелейте яйцо в воду, туда же выложите второе и варите 3 минуты.
- Выложите на тарелку и варите вторые два.
- Смажьте соусом ломтики хлеба, выложите слой авокадо, рыбы, сверху разместите яйцо.
- Сверху полейте соусом, присыпьте перцем и луком и сразу подавайте к столу.
Яйца бенедикт с лососем — роскошный завтрак, который понравится всем
Приятного аппетита!
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