Как приготовить томатную пасту — консервирование на зиму

Томатная паста используется при приготовлении различных блюд. Так приготовим же ее сами в домашних условиях. Сегодня расскажем как приготовить томатную пасту.
Вкус у такой пасты — просто отменный и блюда, благодаря ей приобретают интересные вкусовые оттенки.
Приготовив томатную пасту по нашему рецепту, Вы можете ее законсервировать и использовать даже зимой.
Интересная история томатной пасты:
Рассказать вам интересные факты о томате? Для большинства они пожалуй будут приятной новостью.
Помидоры, как и картофель, приехали к нам из Нового Света. Но долгое время эти красные крупные ягодки долгое время считались несъедобными и даже немного опасными. Наверное они не знали, когда самый сезон кушать помидоры. В Голландии в книгах по садоводничеству томаты считали всего лишь занятным украшением садов. А на Британских островах помидоры даже выращивают в оранжереях.
Сегодня наибольшее количество помидоров выращивают в Китае. Там растёт около шестнадцати процентов мировой продукции помидоров.
Самый маленький сорт помидоров, который вырастили до сих пор, был размером в два сантиметра. А самый большой помидор был весом в три килограмма!
Помидоры помогают сохранить молодость. Экстракт помидоров даже используют для приготовления кремов и косметики.
Помидоры также есть вещество, называющееся гормоном счастья. Молодые помидоры налаживают нервную систему, успокаивают и помогают восстановить сосредоточенность и силу.
Как приготовить томатную пасту: продукты
- Три килограмма помидоров
- Соль
- Чёрный перец горошком
- Острый красный перец
- Две столовые ложки сахарного песка
Как приготовить томатную пасту на зиму:
- Выбираем помидоры спелые и ярко-красные.
- От цвета помидора зависит и цвет томата.
- Поэтому выбираем сочный и сладковатый помидор.
- Промываем помидоры.
- Делим их на четвертинки.
- Промалываем при помощи мясорубки через мелкую решётку.
- Для того, чтобы томат получился нежным и однородным, промолотую массу можно перетереть через мелкое сито.
- Однако к сожалению в этом случае мы потеряем значительную часть столь полезной клетчатки.
- Поэтому уж лучше просто измельчить блендером.
- Перекладываем массу в глубокую кастрюлю.
- Доводим томатную массу до кипения.
- Делаем огонь совсем слабым и варим примерно двадцать минут.
- Иногда нужно будет аккуратно убирать с поверхности образовавшуюся пенку.
- Где-то в середине процесса варки пасту нужно будет приправить солью и несколькими горошками чёрного перца.
- Добавляем также сахарный песок.
- Стерилизуем банки.
- Проделываем это либо закрепляя банки над паром, либо прогревая их в духовке.
- Не забываем простерилизовать крышки.
- Томатную пасты перекладываем в баночки.
- Закатываем.
- Но убираем не сразу.
- Банкам надо постоять вверх дном под тёплым шерстяным пледом.
Ну всё, запасливые мои, Вот как приготовить томатную пасту!
А зимой кушаем и наслаждаемся!
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