Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

Как приготовить томатную пасту — консервирование на зиму

Томатная паста используется при приготовлении различных блюд. Так приготовим же ее сами в домашних условиях. Сегодня расскажем как приготовить томатную пасту.

Вкус у такой пасты — просто отменный и блюда, благодаря ей приобретают интересные вкусовые оттенки.

Приготовив томатную пасту по нашему рецепту, Вы можете ее законсервировать и использовать даже зимой.

Интересная история томатной пасты:

Рассказать вам интересные факты о томате? Для большинства они пожалуй будут приятной новостью.

Помидоры, как и картофель, приехали к нам из Нового Света. Но долгое время эти красные крупные ягодки долгое время считались несъедобными и даже немного опасными. Наверное они не знали, когда самый сезон кушать помидоры. В Голландии в книгах по садоводничеству томаты считали всего лишь занятным украшением садов. А на Британских островах помидоры даже выращивают в оранжереях.

Сегодня наибольшее количество помидоров выращивают в Китае. Там растёт около шестнадцати процентов мировой продукции помидоров.

Самый маленький сорт помидоров, который вырастили до сих пор, был размером в два сантиметра. А самый большой помидор был весом в три килограмма!

Помидоры помогают сохранить молодость. Экстракт помидоров даже используют для приготовления кремов и косметики.

Помидоры также есть вещество, называющееся гормоном счастья. Молодые помидоры налаживают нервную систему, успокаивают и помогают восстановить сосредоточенность и силу.

Как приготовить томатную пасту: продукты

  • Три килограмма помидоров
  • Соль
  • Чёрный перец горошком
  • Острый красный перец
  • Две столовые ложки сахарного песка

Как приготовить томатную пасту на зиму:

  • Выбираем помидоры спелые и ярко-красные.
  • От цвета помидора зависит и цвет томата.
  • Поэтому выбираем сочный и сладковатый помидор.

как приготовить томатную пасту

  • Промываем помидоры.
  • Делим их на четвертинки.
  • Промалываем при помощи мясорубки через мелкую решётку.
  • Для того, чтобы томат получился нежным и однородным, промолотую массу можно перетереть через мелкое сито.
  • Однако к сожалению в этом случае мы потеряем значительную часть столь полезной клетчатки.
  • Поэтому уж лучше просто измельчить блендером.
  • Перекладываем массу в глубокую кастрюлю.
  • Доводим томатную массу до кипения.
  • Делаем огонь совсем слабым и варим примерно двадцать минут.
  • Иногда нужно будет аккуратно убирать с поверхности образовавшуюся пенку.
  • Где-то в середине процесса варки пасту нужно будет приправить солью и несколькими горошками чёрного перца.
  • Добавляем также сахарный песок.

Как приготовить томатную пасту - консервирование на зиму

  • Стерилизуем банки.
  • Проделываем это либо закрепляя банки над паром, либо прогревая их в духовке.
  • Не забываем простерилизовать крышки.
  • Томатную пасты перекладываем в баночки.
  • Закатываем.
  • Но убираем не сразу.
  • Банкам надо постоять вверх дном под тёплым шерстяным пледом.

Ну всё, запасливые мои, Вот как приготовить томатную пасту!

А зимой кушаем и наслаждаемся!

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх