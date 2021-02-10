Как приготовить томатную пасту — консервирование на зиму

Томатная паста используется при приготовлении различных блюд. Так приготовим же ее сами в домашних условиях. Сегодня расскажем как приготовить томатную пасту.

Вкус у такой пасты — просто отменный и блюда, благодаря ей приобретают интересные вкусовые оттенки.

Приготовив томатную пасту по нашему рецепту, Вы можете ее законсервировать и использовать даже зимой.

Интересная история томатной пасты:

Рассказать вам интересные факты о томате? Для большинства они пожалуй будут приятной новостью.

Помидоры, как и картофель, приехали к нам из Нового Света. Но долгое время эти красные крупные ягодки долгое время считались несъедобными и даже немного опасными. Наверное они не знали, когда самый сезон кушать помидоры. В Голландии в книгах по садоводничеству томаты считали всего лишь занятным украшением садов. А на Британских островах помидоры даже выращивают в оранжереях.

Сегодня наибольшее количество помидоров выращивают в Китае. Там растёт около шестнадцати процентов мировой продукции помидоров.

Самый маленький сорт помидоров, который вырастили до сих пор, был размером в два сантиметра. А самый большой помидор был весом в три килограмма!

Помидоры помогают сохранить молодость. Экстракт помидоров даже используют для приготовления кремов и косметики.

Помидоры также есть вещество, называющееся гормоном счастья. Молодые помидоры налаживают нервную систему, успокаивают и помогают восстановить сосредоточенность и силу.

Как приготовить томатную пасту: продукты

Три килограмма помидоров

Соль

Чёрный перец горошком

Острый красный перец

Две столовые ложки сахарного песка

Как приготовить томатную пасту на зиму:

Выбираем помидоры спелые и ярко-красные.

От цвета помидора зависит и цвет томата.

Поэтому выбираем сочный и сладковатый помидор.

Промываем помидоры.

Делим их на четвертинки.

Промалываем при помощи мясорубки через мелкую решётку.

Для того, чтобы томат получился нежным и однородным, промолотую массу можно перетереть через мелкое сито.

Однако к сожалению в этом случае мы потеряем значительную часть столь полезной клетчатки.

Поэтому уж лучше просто измельчить блендером.

Перекладываем массу в глубокую кастрюлю.

Доводим томатную массу до кипения.

Делаем огонь совсем слабым и варим примерно двадцать минут.

Иногда нужно будет аккуратно убирать с поверхности образовавшуюся пенку.

Где-то в середине процесса варки пасту нужно будет приправить солью и несколькими горошками чёрного перца.

Добавляем также сахарный песок.

Стерилизуем банки.

Проделываем это либо закрепляя банки над паром, либо прогревая их в духовке.

Не забываем простерилизовать крышки.

Томатную пасты перекладываем в баночки.

Закатываем.

Но убираем не сразу.

Банкам надо постоять вверх дном под тёплым шерстяным пледом.

Ну всё, запасливые мои, Вот как приготовить томатную пасту!

А зимой кушаем и наслаждаемся!