Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

Всю жизнь я варил картофель, как все: помыл, залил водой и варить до готовности.
Но недавно я узнал, что есть более правильный способ варки картофеля, при котором в нем остаются все полезные для здоровья вещества.
Моем картофель очень хорошо, не зависимо от того, будете его чистить или варить в кожуре.
Чищенный картофель режем на дольки и заливаем холодной водой на время – так овощ избавиться от крахмала.
Промываем холодной водой. В кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения.
Теперь бросаем картофель и варим до готовности.
Чищенный картофель солим по вкусу.
Если в мундирах – воду также можно посолить, тогда кожура быстро отходит.
Подаем со сливочным маслом и мелко резанной зеленью.
А если еще и сальца нарезать! Тонко и вместе с картошечкой на стол! А там стаканчик с прозрачным напитком – это уже будет праздник.
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