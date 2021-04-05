Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

Всю жизнь я варил картофель, как все: помыл, залил водой и варить до готовности.

Но недавно я узнал, что есть более правильный способ варки картофеля, при котором в нем остаются все полезные для здоровья вещества.

Моем картофель очень хорошо, не зависимо от того, будете его чистить или варить в кожуре.

Чищенный картофель режем на дольки и заливаем холодной водой на время – так овощ избавиться от крахмала.

Промываем холодной водой. В кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения.

Теперь бросаем картофель и варим до готовности.

Чищенный картофель солим по вкусу.

Если в мундирах – воду также можно посолить, тогда кожура быстро отходит.

Подаем со сливочным маслом и мелко резанной зеленью.