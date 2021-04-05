Скатерть-Самобранка

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Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

Всю жизнь я варил картофель, как все: помыл, залил водой и варить до готовности.

Но недавно я узнал, что есть более правильный способ варки картофеля, при котором в нем остаются все полезные для здоровья вещества.

Моем картофель очень хорошо, не зависимо от того, будете его чистить или варить в кожуре.

Чищенный картофель режем на дольки и заливаем холодной водой на время – так овощ избавиться от крахмала.

Промываем холодной водой. В кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения.

Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

Теперь бросаем картофель и варим до готовности.

Чищенный картофель солим по вкусу.

Если в мундирах – воду также можно посолить, тогда кожура быстро отходит.

Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

Подаем со сливочным маслом и мелко резанной зеленью.

Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

А если еще и сальца нарезать! Тонко и вместе с картошечкой на стол! А там стаканчик с прозрачным напитком – это уже будет праздник.

Всю свою сознательную жизнь готовил картошку неправильно. Сейчас делаю по-другому: рассказываю, как надо варить

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