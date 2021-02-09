Пирожки как пух, с каждым днем вкуснее. Картофель не варю, не жарю, начинку меняю

Тесто по этому рецепту получается просто невероятным: пышным, воздушным, мягким, свежим долгое время. Начинку вы можете брать любую, оно отлично сочетается, как со сладкой, так и с соленой начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, около 5 стаканов (600 г);
- соль, 1 ч.л;
- дрожжи, 1.5 ч.л;
- сахар, 2 ч.л;
- желтки, 3 шт;
- молоко, 1.5 стакана;
- масло сливочное, 50 г.
Для приготовления картофельной начинки необходимо:
- картофель, 900 г;
- лук, 1 шт;
- белки, 4 шт;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
В просеянную муку (большую часть) всыпаем соль, сахар и дрожжи, желтки.
Молоко нагреваем до теплого состояния.
Вливаем молоко в муку с остальными ингредиентами и перемешиваем.
Сливочное масло также растапливаем и вливаем в тесто.
Вымешиваем тесто, порциями вводя муку.
Совет: не забейте тесто мукой, тогда пирожки не будут пышными. Вам может потребовать чуть меньше 6 стаканов или чуть больше, но не пересыпьте.
Накрываем тесто и оставляем подниматься в теплом месте.
Картофель в мундире моем, сушим и заворачиваем в пергамент.
Запекаем в микроволновой печи около 12 минут при максимальной мощности. Если вы попробуете и он сырой, допекайте еще несколько минут. Остужаем, очищаем и превращаем в пюре.
Лук мелко режем и обжариваем до румяности, смешиваем с картофелем.
Обжариваем белки на сковороде и смешиваем с пюре, солим, перчим и добавляем зелень.
Тесто обминаем и скатываем колбаску, режем на 15 кусочков.
Каждый кусочек обминаем, раскатываем в лепешки и формируем пирожки с картофельной начинкой.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем пирожки, накрываем и оставляем на 15 – 20 минут.
Смазываем пирожки взбитым желтком.
Выпекаем при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.
Такие пирожки я иногда и просто обжариваю на сковороде, получается тоже очень вкусно.
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