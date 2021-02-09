Пирожки как пух, с каждым днем вкуснее. Картофель не варю, не жарю, начинку меняю

Тесто по этому рецепту получается просто невероятным: пышным, воздушным, мягким, свежим долгое время. Начинку вы можете брать любую, оно отлично сочетается, как со сладкой, так и с соленой начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 5 стаканов (600 г);

соль, 1 ч.л;

дрожжи, 1.5 ч.л;

сахар, 2 ч.л;

желтки, 3 шт;

молоко, 1.5 стакана;

масло сливочное, 50 г.

Для приготовления картофельной начинки необходимо:

картофель, 900 г;

лук, 1 шт;

белки, 4 шт;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

В просеянную муку (большую часть) всыпаем соль, сахар и дрожжи, желтки.

Молоко нагреваем до теплого состояния.

Вливаем молоко в муку с остальными ингредиентами и перемешиваем.

Сливочное масло также растапливаем и вливаем в тесто.

Вымешиваем тесто, порциями вводя муку.

Совет: не забейте тесто мукой, тогда пирожки не будут пышными. Вам может потребовать чуть меньше 6 стаканов или чуть больше, но не пересыпьте.

Накрываем тесто и оставляем подниматься в теплом месте.

Картофель в мундире моем, сушим и заворачиваем в пергамент.

Запекаем в микроволновой печи около 12 минут при максимальной мощности. Если вы попробуете и он сырой, допекайте еще несколько минут. Остужаем, очищаем и превращаем в пюре.

Лук мелко режем и обжариваем до румяности, смешиваем с картофелем.

Обжариваем белки на сковороде и смешиваем с пюре, солим, перчим и добавляем зелень.

Тесто обминаем и скатываем колбаску, режем на 15 кусочков.

Каждый кусочек обминаем, раскатываем в лепешки и формируем пирожки с картофельной начинкой.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем пирожки, накрываем и оставляем на 15 – 20 минут.

Смазываем пирожки взбитым желтком.

Выпекаем при 200 градусах около 20 минут, но смотрите по своей духовке.

Такие пирожки я иногда и просто обжариваю на сковороде, получается тоже очень вкусно.