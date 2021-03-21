Очень быстрая капуста. Надо только залить и готова

Очень быстрая капуста получается полезной, содержит в себе массу витаминов, полезных микроэлементов. Готовить совсем не сложно. Под силу даже начинающей хозяюшке. Готовьте на здоровье.

Очень быстрая капуста: ингредиенты

капуста три кг 4 (четыре) зубчика — чеснока 200 (двести) гр — сахара 3 (три) шт — моркови полтора литра воды 250 (двести пятьдесят) гр — растительного масла 200 (двести) гр — 9% уксуса

Рецепт приготовления: