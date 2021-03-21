Очень быстрая капуста. Надо только залить и готова

Очень быстрая капуста получается полезной, содержит в себе массу витаминов, полезных микроэлементов. Готовить совсем не сложно. Под силу даже начинающей хозяюшке. Готовьте на здоровье.
Очень быстрая капуста: ингредиенты
- капуста три кг
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
- 200 (двести) гр — сахара
- 3 (три) шт — моркови
- полтора литра воды
- 250 (двести пятьдесят) гр — растительного масла
- 200 (двести) гр — 9% уксуса
Рецепт приготовления:
- Капусту нашинкуйте
- Натереть три морковки на крупной тёрке
- Выдавить из чесночницы 4 зубчика чеснока. Всё перемешайте
- Готовим маринад: полтора литра воды поставьте на огонь. Добавьте 200 гр.сахара, 3 столовые ложки соли (без горки)
- Затем 250 гр. подсолнечного масла. Когда закипит влить 200 гр. уксуса 9%. Должно покипеть три минуты. Маринад готов. Залейте капусту горячим маринадом. Капуста от этого чуть смягчится. Капуста постоит в этом маринаде часа 2. После чего можно есть. Сейчас так капусту делают многие. Раньше делали обычным способом. Приходилось ждать пока она забродит, начнёт киснуть. А этот способ быстрый. Перемешайте. Даём постоять 2 часа. Опять перемешиваем и фасуем в банки. И храним в холодильнике! Этот способ приготовления, по вкусу, даже вкуснее, чем обычный. Я так думаю! И многие, кто пробовал эту капусту, со мной согласны! Поэтому, я рекомендую и вам, посолить капусту таким способом. Очень быстрая капуста понравится всем! На здоровье!
Свежие комментарии