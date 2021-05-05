Печёная пасха из творога. Праздничный десерт в духовке

Печёная пасха из творога — самая нежная и вкусная выпечка к Пасхе. Этот рецепт удивит Вас своей простотой и нежным вкусом.

Печёная пасха из творога: ингредиенты

Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм) Творог — 1 кг. (один килограмм) Яйца — 5 шт. (пять штук) Желтки — 5 шт. (пять штук) Сливочное масло — 50 гр. (сто пятьдесят грамм) Изюм — 200 гр. (двести грамм) Крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки) Цедра апельсина Щепотка соли Сахар ванильный — по вкусу

Способ приготовления:

В блендере перебейте творог и смешайте с растопленным сливочным маслом, ещё раз перебейте миксером.

Соедините яйца с желтками и солью, взбейте миксером около 7 минут.

Засыпьте ванилин и сахар, взбейте ещё одну минуту.

Обе массы соедините, добавьте крахмал и взбейте всю массу несколько минут.

Затем добавьте цедру апельсина, добавьте пропаренный и обсушенный изюм.

Застелите форму пергаментом и вылейте тесто.

Выпекайте пасху около часа в разогретой до 180 градусов духовке.

Пасху оставьте остывать в форме, затем украсьте на свой вкус глазурью и присыпками.

Печёная пасха из творога понравится вам простотой приготовления.

Приятного аппетита!