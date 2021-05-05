Печёная пасха из творога. Праздничный десерт в духовке

Печёная пасха из творога — самая нежная и вкусная выпечка к Пасхе. Этот рецепт удивит Вас своей простотой и нежным вкусом.
Печёная пасха из творога: ингредиенты
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Творог — 1 кг. (один килограмм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Желтки — 5 шт. (пять штук)
- Сливочное масло — 50 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Изюм — 200 гр. (двести грамм)
- Крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Цедра апельсина
- Щепотка соли
- Сахар ванильный — по вкусу
Способ приготовления:
- В блендере перебейте творог и смешайте с растопленным сливочным маслом, ещё раз перебейте миксером.
- Соедините яйца с желтками и солью, взбейте миксером около 7 минут.
- Засыпьте ванилин и сахар, взбейте ещё одну минуту.
- Обе массы соедините, добавьте крахмал и взбейте всю массу несколько минут.
- Затем добавьте цедру апельсина, добавьте пропаренный и обсушенный изюм.
- Застелите форму пергаментом и вылейте тесто.
- Выпекайте пасху около часа в разогретой до 180 градусов духовке.
- Пасху оставьте остывать в форме, затем украсьте на свой вкус глазурью и присыпками.
Печёная пасха из творога понравится вам простотой приготовления.
Приятного аппетита!
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