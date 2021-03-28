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Растрепки из печени

Растрепки из печени — это рубленные котлеты, невероятно вкусные и полезные. Рецепт простой, не требует много ингредиентов и времени на приготовление. Получается очень вкусно и аппетитно!

Растрепки из печени

Растрепки из печени: ингредиенты

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 500 (пятьсот) гр — печени
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 2 (две) ст. ложки — кукурузной муки
  5. соль по вкусу
  6. перец по вкусу
  7. специи по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Печень тщательно промойте под проточной водой. Уберите все лишнее и нарежьте средними кусочками
  • Печень можно взять любую, но вкуснее сделать блюдо из куриной печени
  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Смешайте печень с луком и яйцами, солью и перцем, специями. Вымесите и всыпьте муку, можно не только кукурузную, но и любую или даже крахмал
  • Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите массу по столовой ложке. Обжаривайте котлеты с двух сторон до румяности. В массу можно положить еще мелко рубленый укроп и петрушку, так котлеты будут еще вкуснее и ароматнее. Да и с зеленью намного полезнее. Растрепки из печени получились очень вкусным и сытными. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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