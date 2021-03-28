Растрепки из печени — это рубленные котлеты, невероятно вкусные и полезные. Рецепт простой, не требует много ингредиентов и времени на приготовление. Получается очень вкусно и аппетитно!

Растрепки из печени: ингредиенты

2 (две) шт — яиц 500 (пятьсот) гр — печени 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — кукурузной муки соль по вкусу перец по вкусу специи по вкусу

Рецепт приготовления: