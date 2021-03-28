Растрепки из печени — это рубленные котлеты, невероятно вкусные и полезные. Рецепт простой, не требует много ингредиентов и времени на приготовление. Получается очень вкусно и аппетитно!
Растрепки из печени: ингредиенты
- 2 (две) шт — яиц
- 500 (пятьсот) гр — печени
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) ст. ложки — кукурузной муки
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- специи по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень тщательно промойте под проточной водой. Уберите все лишнее и нарежьте средними кусочками
- Печень можно взять любую, но вкуснее сделать блюдо из куриной печени
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Смешайте печень с луком и яйцами, солью и перцем, специями. Вымесите и всыпьте муку, можно не только кукурузную, но и любую или даже крахмал
- Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите массу по столовой ложке. Обжаривайте котлеты с двух сторон до румяности. В массу можно положить еще мелко рубленый укроп и петрушку, так котлеты будут еще вкуснее и ароматнее. Да и с зеленью намного полезнее. Растрепки из печени получились очень вкусным и сытными. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Свежие комментарии