Трюфельный торт. Волшебное лакомства для ценителей высокой кухни

Трюфельный торт просто растает во рту. Это один из тех десертов, от которого не сможет отказаться никто.
Трюфельный торт: ингредиенты
- Масло сливочное — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Горький шоколад — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яйца — 6 шт. ( шесть штук)
- Тёплая вода — 1/3 ст. (треть стакана)
- Кофе растворимый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Порошок — какао -1/2 ст. (пол стакана)
- Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Мусс из белого шоколада:
- Масло сливочное — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Белый шоколад — 165 гр. (сто шестьдесят пять грамм)
- Желток — 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливки жирные — 1,5 ст. и ещё 2 ст. л (полтора стакана + две столовые ложки)
- Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель — 3 ст. л (три столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, духовку нагрейте до 175 градусов.
- Сливочное масло растопите, добавьте кусочки шоколада, постоянно помешивая, чтобы шоколад окончательно растопился.
- Кофе растворите в тёплой воде, добавьте ванилин и соль, затем добавьте к шоколадной смеси. В это время взбейте яйца с сахаром около 5 минут, они должны увеличиться вдвое. Затем всыпьте какао и смешайте до однородной массы. Смешайте обе массы, перелейте тесто в форму и выпекайте 50 минут.
- Мусс. Наломайте белый шоколад кусочками, смешайте с сливочным маслом и разрыхлителем.
- Отправьте на 30 секунд в микроволновку, пару раз в интервалах помешайте. В это время желтки взбейте сахаром в термостойкой миске и поставьте на водяную баню.
- Оставьте на огне около 5 минут, пока не загустеет. затем снимите с огня, добавьте смесь белого шоколада и ванилина.
- Затем добавьте 2 ст. л сливок и перемешайте до однородной массы. Массу необходимо остудить до комнатной температуры.
- Оставшиеся 1,5 ст. сливок взбейте до воздушных пиков. 1/3 ст. введите в шоколадную смесь, а следом и остальные.
- Залейте мусс на остывшую основу и поставьте на один час в холодильник. Сверху присыпьте порошком какао.
Трюфельный торт — просто волшебный вкус.
Приятного аппетита!
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