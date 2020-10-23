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Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Вкусное, ароматное и мягкое сало. Все дело в правильном маринаде и последующем запекании в духовке. Получается гораздо вкуснее, чем колбаса из магазина и прекрасно подходит для бутербродов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало, 1 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • соль, 3 ч.л;
  • паприка, 3 – 4 ч.л;
  • перец черный, 1 ч.л;
  • горчица, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Сало выбирайте с прорезью, так получается особенно вкусно.

Сало промываем, просушиваем бумажными полотенцами.

Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Смешиваем тертый чеснок с солью, перцем, перемешиваем до однородности.

Добавляем горчицу ее берите по вкусу, перемешиваем.

Натираем сало этой смесью со всех сторон. Руками получается более лучше.

Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Посыпаем сало паприкой со всех сторон.

Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в холодильник на ночь.

Духовку разогреваем до 140 градусов и запекаем 2 часа.

Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Вынимаем из духовки, остужаем, режем на порционные кусочки и подаем к столу.

Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Вы можете остудить сало в фольге, потом положите его на несколько часов в холодильник и уже потом убирайте фольгу и нарезайте его. Так сало станет плотнее, но сохранит свою мягкость.

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