Сало по Одесски: рецепт – находка! Так вы еще точно не готовили

Вкусное, ароматное и мягкое сало. Все дело в правильном маринаде и последующем запекании в духовке. Получается гораздо вкуснее, чем колбаса из магазина и прекрасно подходит для бутербродов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 1 кг;
- чеснок, 1 головка;
- соль, 3 ч.л;
- паприка, 3 – 4 ч.л;
- перец черный, 1 ч.л;
- горчица, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Сало выбирайте с прорезью, так получается особенно вкусно.
Сало промываем, просушиваем бумажными полотенцами.
Смешиваем тертый чеснок с солью, перцем, перемешиваем до однородности.
Добавляем горчицу ее берите по вкусу, перемешиваем.
Натираем сало этой смесью со всех сторон. Руками получается более лучше.
Посыпаем сало паприкой со всех сторон.
Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в холодильник на ночь.
Духовку разогреваем до 140 градусов и запекаем 2 часа.
Вынимаем из духовки, остужаем, режем на порционные кусочки и подаем к столу.
Вы можете остудить сало в фольге, потом положите его на несколько часов в холодильник и уже потом убирайте фольгу и нарезайте его. Так сало станет плотнее, но сохранит свою мягкость.
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