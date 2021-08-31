Вкусная и простая закуска из перцев. За считанные минуты: в сезон готовлю постоянно

Запеченные сладкие перцы в духовке с чесноком и зеленью – это одна из самых простых и удачных, универсальных закусок, которые можно сделать за считанные минуты. Прекрасно сочетается с разными блюдами, особенно с шашлыками и запеченными рыбными стейками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец, 1 кг;

масло растительное, 4 ст.л;

соль и перец;

чеснок, 4 зубчика;

зелень.

Процесс приготовления

Выбирайте сладкий перец мясистый, тогда после запекания он будет плотным.

Промываем перец, убираем семена. Можно разрезать на две части или оставить целыми. Если будут не разрезанные, тогда при запекании нужно будет перевернуть, чтобы он равномерно запекался со всех сторон.

Отправляем в духовку на 30 минут при 200 градусах и готовим.

Вынимаем из формы, складываем в емкость и накрываем крышкой, чтобы они пропарились и можно было легко снять кожуру.

Убираем кожуру, солим и перчим, если любите, посыпайте ароматными травами, свежей зеленью, измельченным чесноком, поливаем растительным маслом.