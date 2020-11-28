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Борщ без мяса — обед, который предпочитала царская семья.

Казалось бы, такое простое блюдо — Борщ без мяса. Однако борщ имеет вековую историю. Борщ начали готовить в Киевской Руси. В русских источниках упоминания о борще датируются серединой шестнадцатого столетия. Борщ — также истинно царское блюдо. Борщ был излюбленным обедом Екатерины Второй и Александра Второго.

Это блюдо не только знаменито, но и очень полезно, так как его ингредиенты содержат каротин, витамины А, D, C фосфор, магний, железо, витамины группы B, аминокислоты, вещества, улучшающие пищеварение, уничтожающие лишние бактерии и повышающие иммунитет. Что может быть лучше?!

Борщ — блюдо на любой вкус. Если Вам захотелось покушать чего-нибудь лёгкого и тем не менее сытного и насыщенного микроэлементами, тогда наш замечательный борщ именно для Вас. Этот борщ особенный, потому как корень сельдерея и чабрец придают ему специфический вкусовой оттенок.

Борщ без мяса: ингредиенты

  • Треть килограмма бурака
  • Полкилограмма белокочанной капусты
  • Две картофелины
  • Луковица репчатого лука
  • Морковь
  • Четверть килограмма сельдерея (имеется ввиду корень сельдерея)
  • Стакан томатной подливки
  • Пятьдесят граммов подсолнечного или оливкового масла
  • Лист лаврушки
  • Одна чайная ложка сушёного чабреца
  • Три литра воды
  • Укроп
  • Кинза
  • Соль
  • Душистый перец

Самое время перейти к приготовлению!

Борщ без мяса — обед, который предпочитала царская семья.

Как будем варить борщ?

  • Промыть и очистить картофель, используя удобную овощечистку. Нарезать небольшими кубиками. Засыпать нарезанный картофель в глубокую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Варить картофель нужно почти до готовности.
  • Помыть капустные листы и нашинковать специальным топориком или ножом.
  • Помыть морковь и бурак. Затем очистить овощечисткой. Морковь можно нарезать очень тонкими полосками, но, конечно, будет лучше натереть на мультитёрке. Натереть также и бурак.
  • Очистить лук. Нарезать на мелкие кубики.
  • Промыть и очистить корень сельдерея. Сельдерей нужно будет тоже нарезать на небольшие кубики.
  • Налить растительное масло на сковороду и хорошенько разогреть. Высыпать в сковороду лук. Лук нужно жарить, пока он не приобретёт прозрачно-золотистый цвет. Не выключая огонь, добавить сельдерей, затем морковку и бурак. Всё это перемешать деревянной ложечкой или лопаточкой. Прикрыть сковороду крышкой и тушить овощи на тихом или же среднем огне ориентировочно пять-шесть минут.
  • Добавить в сковороду томатную подливку домашнего приготовления, сушёный чабрец. Посолить и поперчить.
  • Когда картофель будет почти готов, добавить в кастрюлю капусту. Влить туда же зажарку. Хорошо размешать и положить лавровый лист. Можно попробовать, чтобы определиться с количеством перца и соли. Вскипятить борщ.
  • Тем временем помыть свежие кинзу и укроп. Нарезать в борщ.

Борщ без мяса — обед, который предпочитала царская семья.

  • Когда борщ вскипит, выключить под ним огонь, прикрыть кастрюлю крышкой и оставить на пятнадцать минут, чтобы блюдо настоялось и приобрело более насыщенный вкус.

Готовьте свои большие ложки! Вас ждёт обед, достойный королевской семьи!

Борщ без мяса - обед, который предпочитала царская семья. - На Кухне

Казалось бы, такое простое блюдо - Борщ без мяса. Однако борщ имеет вековую историю. Борщ начали готовить в Киевской Руси. В русских источниках упоминания о борще датируются серединой шестнадцатого столетия. Борщ - также истинно царское блюдо. Борщ был излюбленным обедом Екатерины Второй и Александра Второго.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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