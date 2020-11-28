Борщ без мяса — обед, который предпочитала царская семья.

Казалось бы, такое простое блюдо — Борщ без мяса. Однако борщ имеет вековую историю. Борщ начали готовить в Киевской Руси. В русских источниках упоминания о борще датируются серединой шестнадцатого столетия. Борщ — также истинно царское блюдо. Борщ был излюбленным обедом Екатерины Второй и Александра Второго.
Это блюдо не только знаменито, но и очень полезно, так как его ингредиенты содержат каротин, витамины А, D, C фосфор, магний, железо, витамины группы B, аминокислоты, вещества, улучшающие пищеварение, уничтожающие лишние бактерии и повышающие иммунитет. Что может быть лучше?!
Борщ — блюдо на любой вкус. Если Вам захотелось покушать чего-нибудь лёгкого и тем не менее сытного и насыщенного микроэлементами, тогда наш замечательный борщ именно для Вас. Этот борщ особенный, потому как корень сельдерея и чабрец придают ему специфический вкусовой оттенок.
Борщ без мяса: ингредиенты
- Треть килограмма бурака
- Полкилограмма белокочанной капусты
- Две картофелины
- Луковица репчатого лука
- Морковь
- Четверть килограмма сельдерея (имеется ввиду корень сельдерея)
- Стакан томатной подливки
- Пятьдесят граммов подсолнечного или оливкового масла
- Лист лаврушки
- Одна чайная ложка сушёного чабреца
- Три литра воды
- Укроп
- Кинза
- Соль
- Душистый перец
Самое время перейти к приготовлению!
Как будем варить борщ?
- Промыть и очистить картофель, используя удобную овощечистку. Нарезать небольшими кубиками. Засыпать нарезанный картофель в глубокую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Варить картофель нужно почти до готовности.
- Помыть капустные листы и нашинковать специальным топориком или ножом.
- Помыть морковь и бурак. Затем очистить овощечисткой. Морковь можно нарезать очень тонкими полосками, но, конечно, будет лучше натереть на мультитёрке. Натереть также и бурак.
- Очистить лук. Нарезать на мелкие кубики.
- Промыть и очистить корень сельдерея. Сельдерей нужно будет тоже нарезать на небольшие кубики.
- Налить растительное масло на сковороду и хорошенько разогреть. Высыпать в сковороду лук. Лук нужно жарить, пока он не приобретёт прозрачно-золотистый цвет. Не выключая огонь, добавить сельдерей, затем морковку и бурак. Всё это перемешать деревянной ложечкой или лопаточкой. Прикрыть сковороду крышкой и тушить овощи на тихом или же среднем огне ориентировочно пять-шесть минут.
- Добавить в сковороду томатную подливку домашнего приготовления, сушёный чабрец. Посолить и поперчить.
- Когда картофель будет почти готов, добавить в кастрюлю капусту. Влить туда же зажарку. Хорошо размешать и положить лавровый лист. Можно попробовать, чтобы определиться с количеством перца и соли. Вскипятить борщ.
- Тем временем помыть свежие кинзу и укроп. Нарезать в борщ.
- Когда борщ вскипит, выключить под ним огонь, прикрыть кастрюлю крышкой и оставить на пятнадцать минут, чтобы блюдо настоялось и приобрело более насыщенный вкус.
Готовьте свои большие ложки! Вас ждёт обед, достойный королевской семьи!
Борщ без мяса - обед, который предпочитала царская семья. - На Кухне
Казалось бы, такое простое блюдо - Борщ без мяса. Однако борщ имеет вековую историю. Борщ начали готовить в Киевской Руси. В русских источниках упоминания о борще датируются серединой шестнадцатого столетия. Борщ - также истинно царское блюдо. Борщ был излюбленным обедом Екатерины Второй и Александра Второго.
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