Борщ без мяса — обед, который предпочитала царская семья.

Казалось бы, такое простое блюдо — Борщ без мяса. Однако борщ имеет вековую историю. Борщ начали готовить в Киевской Руси. В русских источниках упоминания о борще датируются серединой шестнадцатого столетия. Борщ — также истинно царское блюдо. Борщ был излюбленным обедом Екатерины Второй и Александра Второго.

Это блюдо не только знаменито, но и очень полезно, так как его ингредиенты содержат каротин, витамины А, D, C фосфор, магний, железо, витамины группы B, аминокислоты, вещества, улучшающие пищеварение, уничтожающие лишние бактерии и повышающие иммунитет. Что может быть лучше?!

Борщ — блюдо на любой вкус. Если Вам захотелось покушать чего-нибудь лёгкого и тем не менее сытного и насыщенного микроэлементами, тогда наш замечательный борщ именно для Вас. Этот борщ особенный, потому как корень сельдерея и чабрец придают ему специфический вкусовой оттенок.

Борщ без мяса: ингредиенты

Треть килограмма бурака

Полкилограмма белокочанной капусты

Две картофелины

Луковица репчатого лука

Морковь

Четверть килограмма сельдерея (имеется ввиду корень сельдерея)

Стакан томатной подливки

Пятьдесят граммов подсолнечного или оливкового масла

Лист лаврушки

Одна чайная ложка сушёного чабреца

Три литра воды

Укроп

Кинза

Соль

Душистый перец

Самое время перейти к приготовлению!

Как будем варить борщ?

Промыть и очистить картофель, используя удобную овощечистку. Нарезать небольшими кубиками. Засыпать нарезанный картофель в глубокую кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Варить картофель нужно почти до готовности.

Помыть капустные листы и нашинковать специальным топориком или ножом.

Помыть морковь и бурак. Затем очистить овощечисткой. Морковь можно нарезать очень тонкими полосками, но, конечно, будет лучше натереть на мультитёрке. Натереть также и бурак.

Очистить лук. Нарезать на мелкие кубики.

Промыть и очистить корень сельдерея. Сельдерей нужно будет тоже нарезать на небольшие кубики.

Налить растительное масло на сковороду и хорошенько разогреть. Высыпать в сковороду лук. Лук нужно жарить, пока он не приобретёт прозрачно-золотистый цвет. Не выключая огонь, добавить сельдерей, затем морковку и бурак. Всё это перемешать деревянной ложечкой или лопаточкой. Прикрыть сковороду крышкой и тушить овощи на тихом или же среднем огне ориентировочно пять-шесть минут.

Добавить в сковороду томатную подливку домашнего приготовления, сушёный чабрец. Посолить и поперчить.

Когда картофель будет почти готов, добавить в кастрюлю капусту. Влить туда же зажарку. Хорошо размешать и положить лавровый лист. Можно попробовать, чтобы определиться с количеством перца и соли. Вскипятить борщ.

Тем временем помыть свежие кинзу и укроп. Нарезать в борщ.

Когда борщ вскипит, выключить под ним огонь, прикрыть кастрюлю крышкой и оставить на пятнадцать минут, чтобы блюдо настоялось и приобрело более насыщенный вкус.

Готовьте свои большие ложки! Вас ждёт обед, достойный королевской семьи!