Покупаю самую дешевую манку и овсянку: показываю какую «вкуснятину» на сковородке из них готовлю

Не стоит думать, что из овсянки и манной крупы нельзя приготовить ничего вкусного, кроме каши, Это уникальные продуты, которые прекрасно подходят для самых разных блюд. Хочу предложить вам свои рецепты очень вкусных блюд из этих двух круп.

Для 1 рецепта вам потребуются:

яйцо, 1 шт;

молоко, 100 г;

манная крупа, 30 г;

соль.

Процесс приготовления

Начинку для таких блинов вы можете придумать и сами и использовать творог, шоколадную пасту, мак с сухофруктами и тд.

Соединяем все ингредиенты и перемешиваем миксером или блендером.

Оставляем тесто на 10 минут и выпекаем тонкие блины, каждый рез перемешивайте тесто перед тем, как набрать для блинчика.

Для 2 рецепта конфет вам потребуются такие ингредиенты:

овсяные хлопья, 150 г;

курага, 300 г;

финики без косточек, 100 г;

грецкие орехи, миндаль или семечки, по 50 г.

Процесс приготовления

На сухой сковороде обжариваем до легкой золотистости овсяные хлопья.

Сухофрукты режем маленькими кусочками.

Каждый продукт измельчаем при помощи блендера и потом все соединяем и перемешиваем.

Берем массу чайной ложечкой, скатываем шарики и обваливаем их в кокосовой стружке или какао или корице с сахарной пудрой, шоколадной стружке.

Эти простые, но вкусные рецепты я очень люблю и надеюсь, что они и вам тоже понравятся.