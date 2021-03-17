Соус из белых грибов сделает даже самое обычное блюдо, самым необычным и вкусным. Использовать можно даже шампиньоны, если не оказалось белых грибов. Однако, я знаю, что если нет белых, то с опятами или лисичками получается вкуснее!
Соус из белых грибов: ингредиенты
- 300 (триста) мл — сливок
- 200 (двести) гр — белых грибов
- 1 (одна) шт — лука
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- 2 (два) зубчика — чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — муки
Рецепт приготовления:
- Грибы промойте и нарежьте мелко
- Лук и чеснок также измельчите и обжарьте с луком на сковороде до прозрачного цвета. Затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости
- На другой сковороде обжарьте муку в сливочном масле до румяного цвета. Затем добавьте жирные сливки и размешайте так, чтобы не было комочков
- Добавьте в сливочный соус грибы и тушите, помешивая, еще пять минут. Если соус покажется слишком густым, добавьте немного молока
- Соус из белых грибов удался на славу! Кстати, сушеные грибы тоже подойдут для соуса. Они лучше всего подходят для всякого рода жидких блюд: супов, соусов и паст. Но знайте, что перед использованием их обязательно нужно тщательно промыть и замочить на пару часов. Это необходимо, поскольку перед сушкой их не промывают! А при замачивании к ним возвращается мягкость и объем! Готовьте на здоровье!
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