Соус из белых грибов сделает даже самое обычное блюдо, самым необычным и вкусным. Использовать можно даже шампиньоны, если не оказалось белых грибов. Однако, я знаю, что если нет белых, то с опятами или лисичками получается вкуснее!

Соус из белых грибов: ингредиенты

300 (триста) мл — сливок 200 (двести) гр — белых грибов 1 (одна) шт — лука 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 2 (два) зубчика — чеснока соль по вкусу черный молотый перец по вкусу растительное масло по вкусу 1 (одна) ст. ложка — муки

Рецепт приготовления: