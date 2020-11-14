Запечённая свекла в фольге: сочная свекла сохраняет все полезные вещества

Запеченная свекла в фольге – необычный вариант приготовления свеклы. Вы точно сможете удивить всех. Такая свекла сохранит все витамины. Останется невероятно полезной.

Запеченная свекла в фольге: ингредиенты

1 (один) кг – свеклы

Запеченная свекла в фольге: рецепт

Сразу включите духовку на 200 градусов

Тщательно промойте свеклу. Высушите ее. Положите в рукав для запекания и плотно завяжите с двух сторон. Выпустите воздух максимально из рукава

После чего, заверните эту красоту в три слоя фольги и отправьте в духовку

Я кладу свеклу прям на решетку, посередине духовки. Свекла среднего размера, у меня выпекается полтора часа

Готовность можете проверить при помощи зубочистки. Хранить такую вкуснотищу можно в холодильнике, не более трех дней

Запеченная свекла в фольге готова!

Свекла – невероятно полезный продукт. Она хорошая для гемоглобина. А еще, именно свекла содержит уникальные элементы, которые не содержатся, ни в одном из овощей.

Также рекомендовано употреблять сырую свеклу. Очень вкусный салат получается из сырой свеклы, яблок, капусты.

Потом я скажу вам, что лучше запечь ее в духовке, чем отварить. Так в ней сохраняется намного больше витаминов. На здоровье.