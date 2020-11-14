Запечённая свекла в фольге: сочная свекла сохраняет все полезные вещества

Запеченная свекла в фольге – необычный вариант приготовления свеклы. Вы точно сможете удивить всех. Такая свекла сохранит все витамины. Останется невероятно полезной.
Запеченная свекла в фольге: ингредиенты
- 1 (один) кг – свеклы
Запеченная свекла в фольге: рецепт
- Сразу включите духовку на 200 градусов
- Тщательно промойте свеклу. Высушите ее. Положите в рукав для запекания и плотно завяжите с двух сторон. Выпустите воздух максимально из рукава
- После чего, заверните эту красоту в три слоя фольги и отправьте в духовку
- Я кладу свеклу прям на решетку, посередине духовки. Свекла среднего размера, у меня выпекается полтора часа
- Готовность можете проверить при помощи зубочистки. Хранить такую вкуснотищу можно в холодильнике, не более трех дней
Запеченная свекла в фольге готова!
Свекла – невероятно полезный продукт. Она хорошая для гемоглобина. А еще, именно свекла содержит уникальные элементы, которые не содержатся, ни в одном из овощей.
Также рекомендовано употреблять сырую свеклу. Очень вкусный салат получается из сырой свеклы, яблок, капусты.
Потом я скажу вам, что лучше запечь ее в духовке, чем отварить. Так в ней сохраняется намного больше витаминов. На здоровье.
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