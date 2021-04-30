Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку

Огурцы в листьях хрена получаются ароматными и хрустящими. Советуем выбирать огурцы среднего размера, чтобы удобнее было заворачивать в листья.
Огурцы в листьях хрена: ингредиенты
Рецепт на трёхлитровую банку.
- Огурцы
- Листья хрена
- Чеснок — 4 зубчика
- Листья малины — 4 шт. (четыре штуки)
- Укроп — два зонтика
Маринад:
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Промойте огурцы, уберите хвостики и каждый огурец по отдельности заверните в промытый лист хрена.
- Сложите все прочие ингредиенты на дно банки и отправьте туда огурцы в листьях хрена.
- Приготовьте маринад, доведите до кипения и залейте в банки с огурцами, затем добавьте одну столовую ложку уксуса. Банку закройте пластиковой крышкой и поставьте в прохладном месте, например — в подвале.
Огурцы в листьях хрена понравятся всем.
Приятного аппетита!
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