Салат Совершенство. Изумительный салатик к празднику и не только

Салат Совершенство получается очень красивым и невероятно вкусным.
Салат Совершенство: ингредиенты
- Помидоры — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Ветчина — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Капуста белокочанная — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Кукуруза — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Салатные листья — 100 гр. (сто грамм)
Заправка:
- Майонез — 100 гр. (сто грамм)
- Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Сперва приготовьте заправку: горчицу выложите в чашку, добавьте лимонный сок и майонез, поперчите и посолите по вкусу, тщательно перемешайте.
- Нарежьте ветчину тонкой соломкой.
- Удалите у помидоров плодоножку и нарежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкими кусочками, салатные листья нарежьте на куски.
- Салатные листья выложите на дно прозрачного салатника и смажьте соусом.
- Отварные яйца нарежьте кружками, разложите по периметру салата. Оставшиеся яйца нарежьте соломкой и выложите поверх салатных листьев. Затем выложите молодую капусту и кукурузу, смажьте приготовленным соусом. Затем выложите слой ветчины и также смажьте соусом. Сверху накройте слоем свежих помидоров.
- Оставшиеся салатные листья выложите сверху помидоров.
Салат Совершенство можете подавать к столу.
Приятного аппетита!
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