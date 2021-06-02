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Салат Совершенство. Изумительный салатик к празднику и не только

Салат Совершенство получается очень красивым и невероятно вкусным.

Салат Совершенство: ингредиенты

Салат Совершенство

  1. Помидоры — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Ветчина — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Капуста белокочанная — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Кукуруза — 200 гр. (двести грамм)
  5. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Салатные листья — 100 гр. (сто грамм)

Заправка:

  1. Майонез — 100 гр. (сто грамм)
  2. Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Сперва приготовьте заправку: горчицу выложите в чашку, добавьте лимонный сок и майонез, поперчите и посолите по вкусу, тщательно перемешайте.
  • Нарежьте ветчину тонкой соломкой.
  • Удалите у помидоров плодоножку и нарежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкими кусочками, салатные листья нарежьте на куски.
  • Салатные листья выложите на дно прозрачного салатника и  смажьте соусом.
  • Отварные яйца нарежьте кружками, разложите по периметру салата. Оставшиеся яйца нарежьте соломкой и выложите поверх салатных листьев. Затем выложите молодую капусту и кукурузу, смажьте приготовленным соусом. Затем выложите слой ветчины и также смажьте соусом. Сверху накройте слоем свежих помидоров.
  • Оставшиеся салатные листья выложите сверху помидоров.

Салат Совершенство можете подавать к столу.

Салат Совершенство. Изумительный салатик к празднику и не только 2

Приятного аппетита!

 

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