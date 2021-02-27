Оладьи как пончики. Вкусные и пышные: завтрак за 15 минут

Один из самых простых и быстрых рецептов пышных и воздушных оладий, которые получаются такими большими, что больше походят на пончики. Очень советую вам попробовать сделать их, думаю, что всем понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир теплый, 250 мл;

яйцо, 1 шт;

соль и сода по половине ч.л;

сахар, 2 – 3 ст.л;

ванилин по вкусу и желанию;

мука, 240 г.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью и содой.

Яйцо смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком.

Вливаем кефир и перемешиваем.

Всыпаем муку и вымешиваем довольно густое тесто.

Теперь можно поступить по — старинке и выкладывать столовой ложкой тесто в разогретое растительное масло. Если вам будет удобнее, тогда перекладываем тесто в пакет, отрезаем уголок и просто выдавливаем тесто на сковороду небольшими порциями.

Обжариваем на небольшом огне до румяности с двух сторон.

Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо. По желанию, можно обсыпать сахарной пудрой.