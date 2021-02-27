Оладьи как пончики. Вкусные и пышные: завтрак за 15 минут

Один из самых простых и быстрых рецептов пышных и воздушных оладий, которые получаются такими большими, что больше походят на пончики. Очень советую вам попробовать сделать их, думаю, что всем понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир теплый, 250 мл;
- яйцо, 1 шт;
- соль и сода по половине ч.л;
- сахар, 2 – 3 ст.л;
- ванилин по вкусу и желанию;
- мука, 240 г.
Процесс приготовления
Просеянную муку смешиваем с солью и содой.
Яйцо смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком.
Вливаем кефир и перемешиваем.
Всыпаем муку и вымешиваем довольно густое тесто.
Теперь можно поступить по — старинке и выкладывать столовой ложкой тесто в разогретое растительное масло. Если вам будет удобнее, тогда перекладываем тесто в пакет, отрезаем уголок и просто выдавливаем тесто на сковороду небольшими порциями.
Обжариваем на небольшом огне до румяности с двух сторон.
Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо. По желанию, можно обсыпать сахарной пудрой.
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